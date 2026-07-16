세이픽스, 日 종합상사와 호신용 기기 '안저니' 수출 계약

AI 핵심 요약beta
- 세이픽스가 16일 일본 플레지르와 연간 1만대 안저니 공급 계약을 체결했다.
- 안저니는 생활형 스마트폰 부착 개인안전 디바이스로 전기충전 없이 직관적 사용이 가능해 일본 바이어 호응을 얻었다.
- 세이픽스는 일본 시장 공략을 계기로 온오프라인 유통과 기업 안전 솔루션을 확대해 K-세이프티 글로벌 브랜드로 성장하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 개인안전 솔루션 전문기업 ㈜세이픽스(대표 성정모)는 일본의 종합상사 '플레지르(PLAISIR Inc.)'와 연간 목표 1만 대 규모의 개인안전 디바이스 공급 계약을 체결했다고 16일 밝혔다.
이번 계약은 최근 일본 도쿄 오모테산도에서 열린 '팸테크 2026(Femtech 2026)'에서 세이픽스의 스마트폰 부착형 디바이스 '안저니(ANJURNI)'가 현지 바이어들로부터 높은 평가를 받으며 성사됐다.
세이픽스는 지난 2024년 일본 ILS(Innovation Leaders Summit)를 시작으로 현지 전시회 참가, 팝업스토어 운영, 바이어 미팅, 시장조사 및 제품 현지화 등을 지속적으로 추진하며 일본 시장에 대한 이해와 신뢰를 쌓아왔다.
일본 시장에 첫선을 보이는 '안저니'는 위협적인 이미지를 강조하던 기존 호신용품의 틀을 깬 생활형 개인안전 디바이스다. 평소에는 스마트폰 액세서리처럼 자연스럽게 휴대하다가 위급 상황 시 기존 스프레이 타입보다 직관적이고 빠르게 사용할 수 있도록 설계됐다. 특히 전기 충전이 필요 없는 구조적 편의성이 일본 바이어들로부터 큰 호응을 얻었다는 설명이다.
성정모 세이픽스 대표는 "지난 2년여간 일본 현지 전시회 참가와 꾸준한 시장조사를 통해 소비자의 니즈를 제품에 반영한 결과, 까다로운 일본 바이어를 사로잡을 수 있었다"고 설명했다.
이어 "위험할 때만 찾는 무서운 호신용품이 아닌 누구나 일상에서 휴대하는 안전 디바이스라는 새로운 패러다임으 일본을 시작으로 온·오프라인 유통망과 기업 안전 솔루션 시장을 동시에 확대해 'K-세이프티'를 대표하는 글로벌 브랜드로 성장해 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com