KCC '2026 지속가능성보고서' 발간…ESG 성과·전략 담아

AI 핵심 요약beta
- KCC가 16일 2026 지속가능성보고서를 발간했다
- 환경·사회·지배구조 분야 지속가능경영 성과를 체계적으로 정리했다
- ESG 경영 강화로 지속가능한 발전과 가치창출을 추진하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = KCC(대표 정재훈)는 ESG 경영 성과와 지속가능경영 전략을 담은 '2026 지속가능성보고서'를 발간했다고 16일 밝혔다.
이번 보고서는 KCC의 경영이념인 '더 좋은 삶을 위한 가치창조'를 바탕으로 환경(Environment) · 사회(Social) · 지배구조(Governance) 영역에서 추진한 지속가능경영 활동과 성과를 체계적으로 정리한 결과물이다.
특히 기후변화와 환경, 인권 및 윤리/준법, 공급망 등 기업의 지속가능성에 영향을 미치는 주요 이슈와 이에 대한 대응 방향을 구체적으로 담았다.
KCC는 'ESG 경영 강화를 통한 지속가능한 발전 실현'을 지향점으로 설정하고 ▲환경과 함께하는 KCC ▲사회적 가치를 창출하는 KCC ▲투명하고 신뢰받는 KCC를 ESG 전략 방향으로 삼고 있다.
2014년부터 지속가능경영 체계를 구축해 관련 이슈와 리스크를 관리하고, 이를 전사 경영전략과 주요 의사결정에 반영해 왔다.
KCC 관계자는 "이번 보고서는 지속가능한 성장을 위한 KCC의 ESG 추진 성과와 향후 방향을 담았다"며 "앞으로도 기술 경쟁력과 책임경영을 바탕으로 ESG 경영을 지속적으로 강화하고, 이해관계자와 함께 지속가능한 가치를 만들어 가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com