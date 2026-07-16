송강·이준영, 한 대의 피아노에 얽힌 운명…'포핸즈' 호흡 공개

AI 핵심 요약beta
- 송강과 이준영이 8월 29일 첫 방송하는 포핸즈에 출연했다.
- 포핸즈는 예술고 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁을 그렸다.
- 건반 티저는 두 피아니스트의 호흡과 갈등을 예고했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 송강과 이준영이 한 대의 피아노 앞에서 청춘의 협주곡을 시작한다.
오는 8월 29일 밤 9시 10분에 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'는 음악 천재들만 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그리는 드라마다.
엘리트 코스를 밟아온 천재 피아니스트 강비오(송강)와 불우한 가정환경 속에서도 뒤늦게 피아니스트의 꿈을 키워가는 최정요(이준영)의 만남이 예고된 가운데 둘의 호흡을 엿볼 수 있는 건반 티저 영상이 공개돼 기대감을 높이고 있다.
먼저 오늘의 연주자를 소개하듯 강비오와 최정요를 차례로 비추며 시작한 영상은 한 대의 피아노 앞에 나란히 앉은 두 사람의 연습 시간으로 이어진다. 완벽한 호흡이 필요한 포핸즈(한 대의 피아노에 두 사람이 연주하는 방식)를 가뿐하게 즐기는 강비오와 최정요의 모습에서는 음악을 향한 순수한 마음과 두 연주자의 깊이 있는 교감이 고스란히 묻어난다.
아름다운 연주에 눈과 귀를 빼앗기던 것도 잠시, '죽음의 무도' 선율이 흘러나오며 공기의 결이 뒤바뀐다. 음악에 깊이 빠져든 최정요와 달리 강비오는 의미를 알 수 없는 눈빛으로 최정요를 가만히 바라봐 보는 이들을 숨 죽이게 만든다.
그리고 곡이 절정을 향해 치닫는 순간, 연주회 무대 위에 선 둘에게서 낯선 기류가 감지된다. 앞서 화기애애하게 연주를 이어가던 두 피아니스트가 사뭇 달라진 표정으로 서로를 바라보고 있는 것. 이에 과연 강비오와 최정요가 하나의 무대를 완성하기까지 어떤 시간을 지나온 것일지 궁금증이 더해진다.
이처럼 '포핸즈'는 건반 티저 영상으로 피아노라는 하나의 연결고리로 가까워지는 강비오와 최정요, 그리고 두 사람 사이에 피어날 갈등의 조짐을 담아내며 이들의 이야기를 기다려지게 만들고 있다. 함께 웃고, 부딪히며 완성될 강비오, 최정요의 우정 협주곡이 어떤 선율을 들려줄지 관심이 쏠린다.
청춘이라는 악보 위 우정, 경쟁, 성장의 변주를 첨가할 송강, 이준영의 발걸음은 8월 29일 밤 9시 10분에 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'에서 확인할 수 있다.
moonddo00@newspim.com