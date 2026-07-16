취업자 수 1개월 만에 증가 전환...정부, 청년 일자리 회복 총력

AI 핵심 요약beta
- 정부가 16일 일자리전담반 회의 열어 6월 고용동향 점검했다
- 6월 취업자 수는 6만3000명 늘었지만 청년·제조·건설 고용 부진 이어졌다
- 정부는 3분기 청년 일자리 회복방안 발표하고 부문별 맞춤 대응 추진한다
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6월 취업자 6만3000명↑…서비스업 증가폭 확대
청년 고용률 1.7%p 하락·실업률 0.9%p 상승
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 지난달 취업자 수가 1개월 만에 증가세로 돌아섰지만 청년층과 제조·건설업 고용 부진은 이어진 것으로 나타났다. 이에 정부는 청년 고용 회복을 위해 가칭 '청년 일자리 회복방안'을 3분기 중 발표할 계획이다.
이형일 재정경제부 1차관과 권창준 고용노동부 차관은 16일 정부서울청사에서 관계부처 합동 일자리전담반(TF) 회의를 개최해 6월 고용동향과 청년 일자리 회복방안 보완·조정 과제를 점검했다.
6월 고용동향에 따르면 지난달 취업자 수는 전년 동월 대비 6만3000명 증가했다. 미국과 이란의 종전협상 타결 등에 따른 불확실성 해소 기대가 확산되면서 취업자 수가 1개월 만에 증가 전환했다는 게 정부의 설명이다.
업종별로는 서비스업 취업자 증가폭이 전월 24만8000명에서 30만7000명으로 확대됐다. 제조업 취업자는 9만7000명 줄어 전월(-14만명)보다 감소폭이 축소됐다.
반면 건설업 취업자는 6만7000명 감소해 전월(-4만3000명)보다 감소폭이 커졌다. 건설경기 부진이 고용시장에도 영향을 미치고 있는 것으로 풀이된다.
청년 고용 여건도 여전히 어렵다. 6월 청년 고용률은 전년 동월 대비 1.7%포인트(p) 하락했고, 청년 실업률은 0.9%p 상승했다.
정부는 청년과 제조·건설업 등 일부 부문의 부진이 이어지는 상황에서 중동지역 긴장 재고조 가능성 등이 고용 하방요인으로 작용할 수 있다고 보고 있다. 이에 따라 일자리전담반을 중심으로 취업자 수 증가 흐름을 이어가기 위한 대응을 강화할 방침이다.
우선 정부는 청년 고용 회복을 위해 가칭 '청년 일자리 회복방안'을 마련한다. 3대 메가프로젝트와 첨단산업, 청년 선호 분야 전문인력 20만명 이상 양성 방안을 포함해 관계부처 협의를 거쳐 3분기 중 발표할 예정이다.
양질의 민간·공공 일자리도 2030년까지 20만개 이상 발굴한다. 구직, 채용·입직, 성장 등 노동시장 참여 단계별 인센티브를 강화하기 위한 세부 과제도 함께 검토한다.
제조업과 건설업 등 고용이 부진한 업종에 대해서는 동향과 요인을 분석하고 업종별 가용 정책수단을 총동원해 대응방안을 마련한다. 정부는 향후 일자리전담반과 경제관계장관회의 등을 통해 부문별 대응방안을 순차적으로 논의·발표할 계획이다.
jongwon3454@newspim.com