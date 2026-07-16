워시 미 연준 의장 "AI 투자發 물가 상승, 반드시 인플레는 아니다"

AI 핵심 요약beta
- 워시 연준 의장은 15일 AI 투자에 따른 물가 상승이 곧 인플레이션은 아니라고 증언했다
- 일회성 가격 상승은 공급 확대 가능성 탓에 인플레이션으로 단정할 수 없다며 전쟁발 인플레와 다르다고 설명했다
- 워시는 인플레이션 우려와 물가 억제 의지를 재확인하면서도 AI가 생산성과 임금을 끌어올릴 것이라고 전망했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 인공지능(AI) 인프라 구축에 따른 물가 상승이 반드시 인플레이션은 아니라고 밝혔다. 그는 AI 투자가 이미 반도체 가격을 끌어올리고 있다는 점은 인정하면서도, 이것이 얼마나 인플레이션으로 이어질지는 정책 당국이 논의할 사안이라고 선을 그었다.
워시 의장은 15일(현지시간) 상원 은행위원회 증언에서 AI 붐이 경제에 미치는 영향에 대한 의원 질의에 이같이 답했다. 그는 "일회성 가격 변화를 반드시 인플레이션으로 보지는 않는다"며 "공급 측 대응이 있기 때문"이라고 설명했다. 그러면서 "이 점에서 이는 해외 분쟁이 경제에 미치는 영향과는 다르다"며 "분쟁은 경제의 공급 측면을 줄이는 경향이 있다"고 강조했다.
이어 "향후 12개월간 측정된 물가가 오를 것으로 보냐"고 스스로 물은 뒤 "그럴 것으로 본다"면서도 "다만 그것이 인플레이션인지 아닌지는 연준이 판단할 문제이고, 우리가 이에 대해 할 말이 있을 것"이라고 덧붙였다.
이번 주 이틀째 의회 증언에 나선 워시 의장은 AI가 시간이 지나면 생산성과 임금을 끌어올릴 것으로 기대했다. 워시 의장은 "임금은 합리적인 속도로 올라왔지만, 생산성이 더 크게 오르면 임금도 더 많이 오르는 것을 보게 될 가능성이 크다"고 말했다.
앞서 워시 의장은 전날 하원 금융서비스위원회 증언에서 연준 위원들이 높은 인플레이션을 용납하지 않는다며 물가 억제 의지를 거듭 강조했다. 그는 미·이란 전쟁이 소강 국면에 들어간 가운데 발표된 정부 지표에서 6월 인플레이션이 예상보다 약하게 나타났음에도 연준이 여전히 해야 할 일이 있다고 덧붙였다. 이후 양측의 적대 행위가 재개되면서 유가는 다시 급등한 상태다.
이날 새로 발표된 지표에 따르면 6월 근원 생산자물가 상승률도 예상보다 완만해, 6월 한 달간 전반적인 인플레이션이 안정된 수준을 유지했음을 시사했다.
지난달 16~17일 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록은 노동시장에 대한 우려가 다소 완화되는 가운데 인플레이션에 대한 우려가 커지고 있음을 반영했다. 워시 의장 취임 후 첫 회의였던 이 자리에서 위원들은 만장일치로 기준금리를 네 번째 연속 3.50~3.75%로 동결했다.
mj72284@newspim.com