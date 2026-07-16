광양시민단체, 백운산 무상사용 종료 대응 촉구...1인 시위

AI 핵심 요약beta
- 광양 시민사회가 16일 백운산 국립공원 지정 준비위를 꾸렸다
- 시민단체들은 서울대 재임대 반대 피켓 시위로 여론을 환기했다
- 서울대 무상사용 종료 앞두고 정치권과 시정의 분명한 입장이 요구됐다
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시 백운산의 서울대학교 무상사용 종료가 임박한 가운데 시민사회가 사후 활용방안 마련에 나섰으나 정치권과 시정은 뚜렷한 입장을 내놓지 않아 지역사회 쟁점으로 부상하고 있다.
광양지역 시민사회는 백운산의 서울대학교 무상사용 기간 종료를 앞두고 '백운산 국립공원 지정 추진준비위원회'를 구성해 전남녹색연합, 광양환경운동연합, 광양YMCA 등 시민단체와 주민대표가 참여하는 연대 기반을 구축했다고 16일 밝혔다.
이들은 전날 열린 '민선9기 광양 대전환 미래비전 및 비상경제 시민보고회' 현장에서 '시장님, 백운산을 어쩔라요?'와 '서울대 재임대 반대' 등의 문구가 적힌 피켓 시위를 벌이며 지역사회 여론 환기에 나섰다.
8·15를 계기로 퍼포먼스와 현수막 게시, 포럼 개최 등 후속 행동을 이어가고 '백운산을 시민의 품으로' 운동을 확대하고 9월 초 정식 추진위원회를 출범시켜 공동대표단과 사무국 중심의 대응체계를 마련할 방침이다.
추진위는 "백운산은 광양시 면적의 약 3분의 1을 차지하는 핵심 자연자원으로 1558종의 동식물과 천연기념물이 서식하는 생태적 가치가 높은 지역"이라며 "국립공원 지정 운동이 16년간 이어졌고 2012년에는 8만 3000여 명이 서명에 참여했다"고 강조했다.
이어 "정치권과 민선 9기 시정이 백운산 문제에 대한 명확한 정책 방향을 제시하지 못하고 있다"며 "서울대 사용 연장 가능성과 병원 유치 공약이 맞물리면서 공공자산 관리 방향에 대한 우려가 커지고 있다"고 말했다.
서울대의 백운산 무상사용 기간이 2026년 종료를 앞두면서 향후 관리 주체와 활용 방안을 둘러싼 논의가 지역 핵심 현안으로 부상한 가운데 공공자산의 활용과 보전 방향에 대한 사회적 합의와 함께 광양시와 정치권의 책임 있는 입장 정리가 요구되고 있다.
chadol999@newspim.com