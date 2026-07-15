'걸스플래닛2027', UMG 리퍼블릭과 맞손…글로벌 걸그룹 프로젝트 본격화

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 엠넷이 초대형 글로벌 걸그룹 프로젝트 '걸스플래닛2027'의 글로벌 확장에 속도를 낸다.

엠넷은 2027년 첫 방송을 목표로 준비 중인 초대형 글로벌 걸그룹 데뷔 프로젝트 '걸스플래닛2027'과 유니버설 뮤직 그룹 산하 리퍼블릭 컬렉티브의 글로벌 파트너십 체결 소식을 15일 공식 발표했다. 이번 파트너십은 차세대 글로벌 K-팝 인재를 발굴하고 육성하기 위한 프로그램 제작 단계부터 최종 데뷔조의 미국 및 글로벌 활동까지 전 과정을 아우르는 전방위 협업이라는 점에서 주목된다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 걸스플래닛 2027. [사진=엠넷] 2026.07.15 moonddo00@newspim.com

'걸스플래닛2027'은 '케플러', '제로베이스원', '알파드라이브원'을 탄생시킨 플래닛 시리즈의 새로운 여정을 담은 프로젝트다. Mnet은 그간 '걸스플래닛999', '보이즈 플래닛', '보이즈 2 플래닛' 등 다수의 글로벌 오디션 프로젝트를 성공적으로 선보이며 K-팝 오디션 콘텐츠의 새로운 기준을 만들어왔다.

특히 다수의 오디션 프로그램을 통해 글로벌 팬덤과 시장성을 모두 입증한 만큼, 이번 파트너십은 엠넷의 콘텐츠 제작 역량과 글로벌 음악 시장의 네트워크가 결합하는 상징적인 협업으로 평가된다. 최근에는 이즈나와 알파드라이브원 역시 리퍼블릭과 전략적 파트너십을 이어가며 글로벌 시장 확장에 속도를 내고 있다.

'리퍼블릭'은 아리아나 그란데, 포스트 말론, 테일러 스위프트, 위켄드 등 세계적인 팝 아티스트들이 대거 소속된 미국 대표 레이블이다. 특히 스트레이 키즈, 트와이스 등 K-팝 아티스트들의 글로벌 파트너로서도 함께해 왔으며, 최근 화제를 모은 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST 발매 및 유통에도 참여하는 등 글로벌 음악 시장 내 영향력을 이어가고 있다.

'걸스플래닛2027'은 지난 5월 지원자 모집을 시작한 이후 전 세계 소녀들의 뜨거운 관심이 이어지고 있는 가운데, 현재 글로벌 온라인 지원자 수가 무려 3만 6천여명을 돌파했다. 특히 주목할 만한 점은 북미와 중남미를 포함한 미주 지원자 비중이 전체의 30%를 차지하고 있다는 점이다. 이는 아시아를 넘어 팝의 본고장인 미주 전역에서 <걸스플래닛2027>을 향한 기대감이 얼마나 뜨거운지를 고스란히 증명한다.

이러한 글로벌 팬덤과 지원자들의 성원에 힘입어 '걸스플래닛2027'은 온라인 지원에 이어 오프라인에서도 열기를 이어간다. 오는 8월 'KCON LA 2026' 현장에서 대규모 현장 오디션 개최를 예고한 가운데, 어떤 잠재력과 매력을 지닌 참가자들이 새롭게 모습을 드러낼지 기대를 모은다. 북미와 중남미를 포함한 미주권 팬덤의 높은 관심 속에서 또 하나의 글로벌 걸그룹 탄생 가능성에도 이목이 쏠린다.

제작진은 "예상을 뛰어넘는 글로벌 관심과 지원에 진심으로 감사드린다"며 "유니버설 뮤직 그룹 리퍼블릭과의 파트너십을 통해 더욱 확장된 글로벌 무대를 준비하고 있는 만큼, 서로 다른 문화와 배경을 가진 참가자들이 모여 어떤 새로운 시너지와 이야기를 만들어낼지 기대해 달라"고 전했다.

한편, 국적과 거주 지역을 불문하고 글로벌 걸그룹 데뷔를 꿈꾸는 전 세계 소녀들을 대상으로 모집을 이어가고 있는 '걸스플래닛2027'은 오는 2027년 첫 방송될 예정이다.

moonddo00@newspim.com