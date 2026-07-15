[2026WC] 케인 vs 메시...'총성 없는 축구전쟁'인 이유

잉글랜드-아르헨티나 16일 운명의 준결승...월드컵서 6번째 격돌

1982년 포클랜드 전쟁 악연...1986년 '신의 손' 사건 앙금 깊어져

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 축구사에서 가장 앙숙 관계인 잉글랜드와 아르헨티나가 결승행 길목에서 격돌한다.

잉글랜드와 아르헨티나는 16일 오전 4시(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 2026 FIFA 북중미 월드컵 준결승전을 치른다. 두 팀의 월드컵 본선 맞대결은 이번이 여섯 번째다. 리오넬 메시를 앞세운 아르헨티나는 대회 2연패를 노린다. 해리 케인과 주드 벨링엄이 이끄는 잉글랜드는 1966년 자국 대회 이후 60년 만의 결승 진출에 도전한다.

두 나라의 라이벌 의식은 반세기가 넘는 외교적, 역사적 갈등에서 비롯됐다. 1966년 월드컵 8강전 당시 거친 신경전으로 감정의 골이 깊어진 가운데 1982년 아르헨티나의 동남쪽에 있는 남대서양의 영국령 섬인 포클랜드 제도를 둘러싸고 '포클랜드 전쟁'을 치렀다. 당시 경기 침체로 빈부 격차가 격심해졌던 아르헨티나는 내부 불만을 외부로 돌리기 위해 예전부터 영유권을 주장해 왔던 포클랜드 제도를 침공했다. 74일간 이어진 전쟁에서 잉글랜드가 최종 승리를 거뒀다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =해리 케인(왼쪽)과 리오넬 메시. [사진=로이터[ 2026.07.15 psoq1337@newspim.com

전쟁 4년 뒤에 열린 1986 멕시코 월드컵 8강전에서 치른 '축구 전쟁'은 아르헨티나가 승리했다. 아르헨티나의 디에고 마라도나가 손으로 공을 쳐 넣은 이른바 '신의 손' 사건으로 잉글랜드에 씻을 수 없는 굴욕을 안겼다. 이어 1998 프랑스 월드컵 16강전에서는 데이비드 베컴의 퇴장 악재가 겹친 잉글랜드가 승부차기 끝에 패하며 또 한 번 무릎을 꿇었다. 베컴이 2002 한일 월드컵 조별리그에서 페널티킥 결승골로 설욕했지만 앙금은 여전히 현재진행형이다.

실제로 아르헨티나 선수단은 이번 대회 16강전 승리 후 포클랜드 전쟁을 언급하는 노래를 불러 논란을 빚었다. 지난 주말에는 양국 팬들이 경기장 밖에서 난투극을 벌이는 영상이 소셜미디어에 유포되기도 했다. 양국 감독과 선수들은 "단지 축구 경기일 뿐"이라며 진화에 나섰으나 팬들의 흥분은 가라앉지 않고 있다.

비상이 걸린 미국연방수사국(FBI)은 이번 맞대결을 '최고 위험 경기'로 분류하고 보안을 대폭 강화했다. 현지 경찰은 애틀랜타 시 전역의 공공 안전 태세를 강화하고 경기장 입장 게이트를 분리하기로 결정했다. 선수단 호텔 주변에도 대규모 경찰 병력이 배치된다. 다만 경기장 내부 관람석은 팬들의 구역 분리가 완벽히 이뤄지지 않아 돌발 충돌에 대한 우려가 여전히 가시지 않고 있다.

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