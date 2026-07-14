이오욱, '싱어게인' 우승상금 500만 원 의정부시에 기부

저소득 청소년 꿈 응원하는 선행 실천

기부금, 맞춤형 지원 사업 운영 예정

김원기, 민·관 협력으로 기부 문화 확산 약속

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 지난 13일 JTBC '싱어게인-무명가수전 시즌4'에서 최종 우승을 차지한 가수 이오욱 씨가 저소득 청소년 가구를 위해 성금 500만 원을 기부했다고 14일 밝혔다.

싱어게인4 우승자 이오욱씨가 의정부시 저소득 청소년 위해 성금 500만 원을 기부했다. [사진=의정부시]

시에 따르면 이날 성금 전달식은 시장실에서 진행됐으며 이오욱 씨는 저소득 청소년 지원을 위해 500만 원을 의정부시에 기탁했다. 전달식에서는 성금 기탁과 함께 사랑의열매 사회복지공동모금회 '나눔리더(실버)' 가입식도 함께 열렸다.

나눔리더는 사랑의열매 사회복지공동모금회가 운영하는 개인 기부 프로그램으로 1년 동안 100만 원 이상을 일시 또는 약정으로 기부한 개인이 참여하는 나눔 실천자 모임이다. 이 프로그램을 통해 지역사회 내 기부 문화를 확산하고 나눔을 생활화하는 데 앞장서고 있다.

이오욱 씨는 우승 상금의 일부를 기부한 이유에 대해 "우승 상금을 개인적인 성취의 결과로만 남기기보다 누군가의 꿈과 희망을 응원하는 데 의미 있게 사용하고 싶어 이번 기부를 결심했다"며 "어려운 환경 속에서도 자신의 꿈을 포기하지 않고 노력하는 청소년들에게 작은 힘이 되길 바란다"고 말했다.

싱어게인4 우승자 이오욱씨가 의정부시 저소득 청소년 위해 성금 500만 원을 기부했다. [사진=의정부시]

김원기 의정부시장은 "이오욱 씨가 청소년들을 위해 전한 소중한 마음이 우리 사회를 더욱 따뜻하게 만드는 큰 힘이 될 것"이라며 "앞으로도 지역사회의 나눔 문화가 더욱 확산될 수 있도록 다양한 복지사업과 민·관 협력을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.

의정부시는 이번 기부금이 관내 저소득 청소년 가구를 대상으로 한 맞춤형 지원 사업 등에 사용될 수 있도록 관련 부서 및 사회복지공동모금회와 협의해 나간다는 방침이다. 이번 기부는 인기 오디션 프로그램 우승자가 자신의 성취를 지역사회와 나누고 미래 세대의 꿈을 응원하는 선행으로 이어졌다는 점에서 의미를 더하고 있다.

asj7376@newspim.com