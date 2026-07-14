문체부, '제5기 지역문화협력위원회' 민간 위원 14명 위촉

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부는 문화로 지역의 새로운 성장을 이끌 민관 협력 체계를 본격적으로 가동한다.

최휘영 장관은 14일 지역문화 현장과 정부의 핵심 소통 창구 역할을 수행할 '제5기 지역문화협력위원회' 위원을 위촉한다. 이와 함께 제1차 회의도 개최한다.

협력위원회는 '지역문화진흥법' 제6조의2에 근거한 법정 위원회로서 지역문화진흥 기본계획의 수립·시행·평가, 지역문화 균형발전 등 지역문화진흥을 위해 필요한 사항을 심의하는 중요한 역할을 맡는다. 정책 심의를 넘어 생생한 지역문화 현장의 목소리를 중앙정부 정책에 직접 연결하는 핵심적인 가교가 될 것으로 기대를 모은다.

◆다양한 분야 전문가 대거 포함, 청년 위원 참여 확대

문체부는 제5기 협력위원회의 전문성과 다양성을 확보하기 위해 다른 중앙 부처, 지방 정부, 유관 공공기관 등으로부터 후보를 폭넓게 추천받았으며, 지역문화 현장 의견을 다각도로 수렴해 민간 위원 최종 14명을 선정했다. 특히 이번 협력위원회는 문화예술 분야뿐만 아니라 인공지능(AI), 관광, 전통시장, 법률, 창업초기기업(스타트업) 등 다양한 분야의 전문가들을 대거 포함하고 있어 융복합적 시각으로 지역문화 정책의 수준을 한층 더 높여줄 것으로 보인다.

제5기 협력위원회 구성에서 가장 주목할 점은 청년 위원의 참여가 크게 확대(제4기 0% → 제5기 21.4%)되었다는 점이다. 이는 지난 4월 정부 소속 위원회 구성 시 청년위원 위촉 비율을 기존 10%에서 20% 이상으로 의무화한 정책 기조에 적극적으로 발맞춘 결과다. 문체부는 역량 있는 청년 전문가들을 적극적으로 발굴함으로써 협력위원회에 새로운 시각을 제시하고, 활력을 불어넣어 지역문화 정책 결정 과정에서 미래 세대의 목소리를 충실히 반영해 나갈 계획이다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 23일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관 대회의실에서 문화 분야 국제개발협력 및 한국문화 글로벌 확산을 위한 업무약정 체결식에서 인사말을 하고 있다. [사진= 문체부] 2026.06.23 fineview@newspim.com

최휘영 장관은 "지역문화협력위원회가 앞으로 지역 곳곳의 고유한 문화자산이 새로운 문화콘텐츠로 확산하고, 이를 바탕으로 지역의 정주 여건이 개선되며, 더 나아가 문화가 이끄는 매력적인 지역 성장을 이루는 데 핵심적인 역할을 수행하길 바란다"라고 밝혔다.

14명의 위원 명단(가나다 순) 강주현 제주대학교 관광경영학과 교수, 고윤정 고임팩트컴퍼니 대표, 김도일 동국대학교 문화예술대학원 객원교수, 김병필 한국과학기술원 기술경영학부·기술영영전문대학원 초빙교수, 김선해 ㈜WIB(윕) 대표, 김태현 (사)경기민족예술인총연합 이사장, 남정균 갤러리 마주안 대표, 손동혁 한국문화정책연구소 이사장, 우미형 충남대학교 법학전문대학원 교수, 이설 ㈜스노우볼 대표, 이원재 문화연대 집행위원장, 임혜민 크리에이트립 대표, 조용주 충주옹달샘시장문화관광형시장육성사업단 단장, 한재원 캠프박스 대표이다.

jyyang@newspim.com