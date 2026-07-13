현대엘리베이터 임원진, 자사주 매입…주주가치 제고 의지

AI 핵심 요약beta
- 현대엘리베이터 경영진이 13일 자사주를 매입했다
- 임원 30여명이 6일부터 일주일간 1만4500주를 샀다
- 중장기 성장·스마트시티 대응으로 기업가치 제고한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대엘리베이터 경영진이 자사주 매입을 통해 책임경영 강화와 주주가치 제고에 나섰다.
현대엘리베이터는 조재천 대표를 비롯한 임원 30여명이 약 1만4500주의 자사주를 장내 매수했다고 13일 밝혔다. 매입은 지난 6일부터 한 주간 진행됐다.
이번 자사주 취득은 경영진의 자발적 참여로 이뤄졌다. 회사는 경영진이 회사의 중장기 성장 가능성과 기업가치에 대한 신뢰를 시장에 직접 보여준 행보라고 설명했다.
현대엘리베이터는 글로벌 경기 둔화와 전방산업 침체 속에서도 견조한 실적 흐름을 이어가고 있다. 이를 바탕으로 주주환원정책을 성실히 이행하고, 자본시장에서 기업가치를 정당하게 평가받겠다는 계획이다.
미래 성장동력 확보도 병행하고 있다. 현대엘리베이터는 고층용 모듈러 승강기 설치공법 '이노블록', 배송 로봇 연동 기술, 도심항공교통 핵심 인프라인 수직 격납형 버티포트 'H-PORT' 등을 선보이며 스마트시티 시장 대응을 강화하고 있다.
현대엘리베이터 관계자는 "전 임원진의 자발적 자사주 매입은 회사의 중장기 성장성과 기업가치에 대한 믿음을 행동으로 보여준 결정"이라며 "주주환원정책을 성실히 이행해 밸류업 모범 기업으로 자리매김하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com