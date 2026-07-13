원주시, '산업혁신기반 구축사업' 선정...2028년까지 100억 투입

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 13일 산업혁신기반 구축사업에 선정됐다고 밝혔다다
- 2028년까지 뿌리기술 연구장비 고도화와 AI 시스템 구축에 100억원을 투입한다
- 반도체·미래모빌리티 등 미래산업까지 지원 확대해 지역 제조기업 원스톱 지원체계를 마련한다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 13일 산업통상부의 '산업혁신기반 구축사업' 공모에 최종 선정됐다고 밝혔다.
이번 사업은 연구시설과 장비 운영 실적이 우수한 기존 연구기반을 고도화하여 산업현장 기술 수요에 대응하고 지역 제조업의 경쟁력 향상을 위한 것으로 총 100억 원(국비 70억, 도비 9억, 시비 21억)이 2028년까지 투입된다.
한국생산기술연구원 원주뿌리기술지원센터가 주관기관으로 참여하며 강원특별자치도경제진흥원과 원주미래산업진흥원이 참여기관으로 함께 추진한다. 이 사업은 금형, 가공 등 뿌리기술 관련 기존 연구장비의 고도화와 AI 기반 시스템 구축을 통해 첨단 제조혁신 기반을 강화할 예정이다.
특히, 기존 의료기기와 자동차 부품 중심의 지원체계를 반도체, 미래 모빌리티, 첨단 바이오 및 인공지능(AI) 등 미래 전략 산업까지 확대하여 지역 기업의 기술 개발과 시제품 제작, 공정 개선 및 성능 분석을 원스톱으로 지원할 수 있는 체계를 마련할 계획이다.
원주뿌리기술지원센터는 2015년 설립 이후 약 10년간 지역 제조업체를 대상으로 2400건의 기업 지원과 1300여 건의 장비 활용 지원을 진행했으며 국비 141억 원 규모의 신규 사업 유치 등 강원권 제조혁신의 핵심 거점 역할을 수행해왔다.
구자열 원시장은 "AI 시대라지만 모든 첨단 기술은 주조, 금형, 가공, 용접 등의 뿌리기술 발전 없이는 성장할 수 없다"며 "이번 국비 확보가 지역 기업에 큰 도움이 될 것이며, 앞으로도 기존 기업을 잘 살펴 필요한 국비 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com