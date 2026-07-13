[내일날씨] 무더위 속 비 소식...서울 한낮 32도

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아침 최저 23~27도·낮 최고 28~36도



[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 화요일인 14일은 낮 최고기온이 36도까지 올라가는 찜통더위가 이어지는 가운데 전국 곳곳에 비 소식이 예보됐다.

13일 기상청에 따르면 오는 14일 전국이 대체로 흐리고 제주도에서 시작된 비가 오전에는 수도권과 충남, 오후에는 중부지방과 전라권, 밤에는 그 밖 지역으로 확대되겠다.

화요일인 14일은 낮 최고기온이 36도까지 올라가는 찜통더위가 이어지는 가운데 전국 곳곳에 비 소식이 예보됐다. 사진은 비가 내리는 가운데 우산을 쓰고 이동하는 한 시민의 모습. [사진=뉴스핌DB]

예상 강수량은 수도권 30~80mm(많은 곳 경기북부 100mm 이상), 강원내륙·산지 30~80mm(많은 곳 강원북부내륙·산지 100mm 이상), 강원동해안 5~40mm, 충청권 30~80mm, 전북 20~60mm, 광주·전남 5~40mm, 경상권 5~40mm, 제주도 20~60mm(많은 곳 80mm 이상)다.

아침 최저기온은 23~27도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 25도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다.

낮 최고기온은 28~36도로 예상된다. ▲서울 32도 ▲인천 30도 ▲수원 31도 ▲춘천 31도 ▲강릉 34도 ▲청주 32도 ▲대전 32도 ▲전주 32도 ▲광주 31도 ▲대구 35도 ▲부산 29도 ▲울산 31도 ▲제주 32도다.

바다 물결은 서해 앞바다 1.0~3.5m, 남해 앞바다 0.5~3.0m, 동해 앞바다 0.5~3.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.

jason14@newspim.com