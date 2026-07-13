[내일날씨] 무더위 속 비 소식...서울 한낮 32도

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 14일 전국에 찜통더위와 비를 예보했다
- 14일 제주 시작 비가 밤까지 전국으로 확대되겠다
- 아침 23~27도, 낮 28~36도에 미세먼지는 좋음이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 화요일인 14일은 낮 최고기온이 36도까지 올라가는 찜통더위가 이어지는 가운데 전국 곳곳에 비 소식이 예보됐다.
13일 기상청에 따르면 오는 14일 전국이 대체로 흐리고 제주도에서 시작된 비가 오전에는 수도권과 충남, 오후에는 중부지방과 전라권, 밤에는 그 밖 지역으로 확대되겠다.
예상 강수량은 수도권 30~80mm(많은 곳 경기북부 100mm 이상), 강원내륙·산지 30~80mm(많은 곳 강원북부내륙·산지 100mm 이상), 강원동해안 5~40mm, 충청권 30~80mm, 전북 20~60mm, 광주·전남 5~40mm, 경상권 5~40mm, 제주도 20~60mm(많은 곳 80mm 이상)다.
아침 최저기온은 23~27도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 25도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다.
낮 최고기온은 28~36도로 예상된다. ▲서울 32도 ▲인천 30도 ▲수원 31도 ▲춘천 31도 ▲강릉 34도 ▲청주 32도 ▲대전 32도 ▲전주 32도 ▲광주 31도 ▲대구 35도 ▲부산 29도 ▲울산 31도 ▲제주 32도다.
바다 물결은 서해 앞바다 1.0~3.5m, 남해 앞바다 0.5~3.0m, 동해 앞바다 0.5~3.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com