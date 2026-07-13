교보증권, 삼성전자·SK하이닉스 월지급식 ELB 공모

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이달 16일까지 청약…조건 충족 시 세전 연 10.05% 수익 지급

6개월마다 조기상환 평가…만기 3년 원금지급형 상품

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 교보증권은 삼성전자와 SK하이닉스 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 1종을 이달 16일까지 공모한다고 13일 밝혔다.

이번에 모집하는 '교보증권 ELB 441회'는 만기 3년의 하이파이브(Hi-five) 원금지급형 월지급식 상품이다.

매월 수익평가일에 삼성전자와 SK하이닉스의 월수익평가가격이 모두 최초기준가격의 65% 이상이면 세전 월 0.8375%, 연 10.05%의 수익을 지급한다.

교보증권 사옥. [사진=교보증권]

평가일에 기초자산 가운데 하나라도 최초기준가격의 65% 미만이면 해당 월의 수익은 지급하지 않는다.

조기상환 기회는 6개월마다 주어진다. 자동조기상환평가일에 모든 기초자산 가격이 최초기준가격의 85% 이상이면 원금을 지급하고 조기상환한다.

만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 85% 미만이더라도 원금은 지급한다. 다만 투자자가 만기 전 중도상환을 요청하면 시장 상황에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.

최소 청약 금액은 100만원이며, 이후 10만원 단위로 가입할 수 있다.

상품 세부 내용은 교보증권 홈페이지와 모바일트레이딩시스템(MTS) 'Win.K'에서 확인할 수 있다.

ELB는 예금자보호 대상이 아니다. 기초자산 가격 변동에 따라 약정된 월 수익을 지급받지 못할 수 있으며, 중도상환 때 원금 손실이 발생할 수 있다. 투자자는 발행사인 교보증권의 신용위험도 고려해야 한다.

교보증권의 신용등급은 2026년 7월 13일 한국기업평가 기준 AA-다.

dconnect@newspim.com