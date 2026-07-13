LS증권, 인하대서 대학생 주식투자 강연회 개최

AI 핵심 요약beta
- LS증권은 14일 인하대서 대학생 주식투자 강연회를 개최했다
- 강연회에서 헤지펀드 이해·미국시장 전망·증권사 취업 정보 등을 제공했다
- 참석자 추첨으로 갤럭시탭S11·상품권 등 경품을 지급했다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = LS증권은 오는 14일 오후 2시 인하대학교 5호관 남 소강당에서 인하대학교 금융학회 BCMF 주관으로 '대학생 주식투자 강연회'를 연다고 13일 밝혔다.
대학생 주식투자 강연회는 대학생을 대상으로 주식투자 정보와 금융투자업계 취업 관련 강연을 제공하는 금융교육 프로그램이다. LS증권은 2023년부터 대학을 찾아 오프라인 강연회를 진행해 왔으며, 이번 행사는 올해 두 번째 강연회다.
이번 강연회에서는 금융인 출신 크리에이터 오동석 씨가 '헤지펀드의 이해'를 주제로 강연한다.
이어 김기현 LS증권 선임매니저와 이정민 매니저가 각각 '3분기 미국시장 전망'과 '증권사 취업 꿀팁'을 주제로 발표한다.
LS증권은 행사 참석자를 대상으로 추첨을 진행해 갤럭시탭S11, 배달의민족 상품권, 치킨 기프티콘 등을 제공한다.
이현민 LS증권 멀티에셋솔루션실장은 "대학생 주식투자 강연회에 대한 관심과 참여가 이어지고 있다"며 "앞으로도 대학생을 대상으로 투자와 금융투자업계 관련 강연을 제공하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com