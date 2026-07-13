경남도, 2026년 우수 브랜드 쌀 5개 선정…품질 향상·소비 촉진

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 13일 2026년 우수 브랜드 쌀 5개를 선정했다.
- 진주드림 참햇쌀 영호진미가 대상을, 밥맛이 거창합니다가 최우수상을 받았다.
- 도는 인증패와 홍보 지원으로 경남 쌀 경쟁력 강화를 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 지역 쌀 품질 향상과 소비 촉진을 위해 우수쌀 발굴에 나섰다.
도는 '2026년 경남 우수 브랜드 쌀' 5개 브랜드를 선정했다고 13일 밝혔다.
대상은 진주시농협쌀조합공동사업법인의 '진주드림 참햇쌀 영호진미'가 차지했다. 최우수상은 거창군농협쌀조합공동사업법인의 '밥맛이 거창합니다', 우수상은 새고성농협 '생명환경쌀', 고성거제통영농협쌀조합공동사업법인 '소가야 옥천쌀', 김해시농협쌀조합공동사업법인 '가야뜰'이 선정됐다.
이번 평가는 시군 추천을 받은 단일품종 쌀 브랜드를 대상으로 4월부터 6월까지 진행됐다. 시중 유통 제품을 직접 구매해 외부 전문기관에 품질 평가를 의뢰하는 방식으로 객관성을 확보했다.
평가 항목은 완전립 비율과 이물질 검사 등 외관 품위, 품종 혼입률, 단백질 함량, 식미 평가 등 품질 요소를 중심으로 구성됐다. 계약재배와 판매 실적, 포장 표시사항, 법규 준수 여부 등 브랜드 관리 실태도 함께 반영됐다.
도는 선정된 브랜드에 인증패를 수여하고 포장재 표기와 홍보·판촉을 지원할 계획이다.
류해석 농정국장은 "소비자가 신뢰할 수 있는 공정한 평가 체계를 유지하고 홍보·마케팅을 뒷받침해 경남 쌀의 경쟁력과 소비를 함께 끌어올리겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com