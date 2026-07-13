이브이첨단소재, 10대1 무상감자 결정

자본총계 변동 없이 재무구조 개선 추진

상장 유지 요건 강화 선제 대응

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이브이첨단소재는 재무구조 개선과 주주가치 제고를 위해 보통주 10주를 1주로 병합하는 10대1 무상감자를 추진한다고 13일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 무상감자는 누적 결손금을 보전해 재무건전성을 강화하기 위한 조치다. 감자를 통해 발생하는 감자차익은 전액 결손금 보전에 사용할 예정이며, 이에 따라 자본총계 변동 없이 결손금이 감소해 재무구조 개선 효과를 기대하고 있다고 회사는 설명했다.

회사는 최근 상장사의 재무건전성과 상장 유지 기준이 강화되는 가운데 이번 결손금 정리를 통해 시장의 우려를 줄이고 기업 신뢰도를 높인다는 계획이다.

이브이첨단소재. [사진=이브이첨단소재]

회사 관계자는 "이번 무상감자는 사업 경쟁력이나 기업의 실질가치와는 무관한 회계적 재무구조 개선 작업"이라며 "재무 안정성을 높이고 미래 성장을 위한 기반을 강화하기 위한 선제적 결정"이라고 말했다.

이브이첨단소재는 투자한 글로벌 전고체 배터리 기업 프롤로지움(ProLogium)의 기업가치가 부각되고 있는 가운데, 시장에서는 하반기 나스닥 상장 추진 가능성에도 관심이 이어지고 있다고 설명했다. 회사는 프롤로지움 투자자산 가치와 재무구조 개선 효과가 더해질 경우 기업가치 재평가에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

회사 관계자는 "결손금 보전은 단순한 회계처리가 아니라 기업 체질 개선의 일환"이라며 "재무건전성을 강화하고 주주가치 제고와 성장사업 확대를 통해 지속 가능한 성장을 이어가겠다"고 말했다. 이어 "무상감자 이후 최대주주와 특수관계인의 지분율에는 변동이 없으며 모든 주주에게 동일한 비율이 적용된다"며 "회사의 자산과 부채, 자본총계에도 변동이 없어 기업의 실질가치에는 영향이 없다"고 덧붙였다.

한편 이번 감자 안건은 오는 8월 26일 임시주주총회 승인을 거쳐 최종 확정될 예정이다. 주주명부 확정 기준일은 7월 28일이며, 안건이 가결되면 9월 9일부터 10월 6일까지 주식 매매거래가 정지된다. 변경상장과 거래 재개 예정일은 10월 7일이다.





nylee54@newspim.com