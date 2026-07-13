원주시, 한국도공 강원본부 치매극복선도단체 지정

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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시치매안심센터는 13일 한국도로공사 강원본부를 치매극복선도단체로 지정하고 현판식을 진행했다고 밝혔다.

이날 행사에는 구자열 원주시장을 비롯한 관계자들이 참여해 치매 친화적 지역사회를 만들기 위한 협력 의지를 다졌다.

치매극복선도단체 지정 현판식.[사진=원주시] 2026.07.13 onemoregive@newspim.com

치매극복선도단체는 모든 구성원이 치매파트너 교육을 이수하고 각 기관의 자원과 역량을 통해 치매극복 활동에 참여하는 조직이다. 지정된 기관은 치매 인식 개선, 정보 제공, 지역사회 치매 안전망 구축에 기여하게 된다.

원주시치매안심센터는 지정에 앞서 지난달 23일 한국도로공사 강원본부 직원들을 대상으로 치매파트너 교육을 실시하며 올바른 치매 이해를 증진하고 치매환자를 배려하는 문화 확산에 기여했다.

한국도로공사 강원본부는 태장2동 치매안심마을에 위치해 있다. 강원본부는 원주시치매안심센터와 협력해 경증 치매환자의 사회 참여를 지원하는 등 치매 친화적 환경 조성에 적극적으로 나서 이번 지정의 의미를 더했다.

원주시치매안심센터는 향후 치매파트너 양성 및 치매극복선도단체 지정을 지속적으로 확대하고 지역기관과 협력해 치매 인식 개선과 환경 조성에 힘쓸 예정이다.

구자열 원주시장은 "치매는 개인과 가족만의 문제가 아니다"며 "한국도로공사 강원본부와 같은 지역 기관의 적극적 참여로 치매환자와 가족이 안심하고 생활할 수 있는 치매 친화적인 원주를 만들어 가겠다"고 말했다.

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