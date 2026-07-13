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삼성전자, 테슬라 AI5 '테이프아웃'…2나노 양산 초읽기

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AI 핵심 요약

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  • 삼성전자가 13일 테슬라 AI5 칩 테이프아웃을 완료해 미국 텍사스 테일러 공장 2나노 공정을 본격 가동할 준비를 마쳤다.
  • AI5는 내년부터 테일러 공장에서 양산될 예정이며 삼성전자와 TSMC가 생산 물량을 나눠 맡아 테슬라 자율주행·로봇·AI 데이터센터용으로 공급한다.
  • 테슬라와의 22조7000억원 규모 공급 계약과 AI5 양산으로 내년 이후 삼성전자 파운드리 사업 수익성 개선이 기대된다고 전해졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미국 테일러 공장서 첫 생산…차세대 AI 칩 제조 착수
파운드리 적자 탈출 기대…테슬라 공급 확대 전망

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 테슬라의 차세대 인공지능(AI) 반도체 'AI5' 양산을 위한 핵심 관문인 테이프아웃을 마치며 미국 텍사스 테일러 공장의 2나노 공정 가동이 본궤도에 올랐다. 부진했던 파운드리 사업의 실적 반등과 글로벌 AI 반도체 고객 확보에도 속도가 붙을 전망이다.

13일 업계에 따르면 삼성전자 파운드리사업부 소속 엔지니어는 최근 링크드인에 "테슬라 AI5 칩이 테이프아웃(Tape-out)을 완료했으며, 미국 텍사스 테일러 공장에서 삼성의 2나노 공정을 적용해 생산될 예정"이라고 밝혔다.

삼성 오스틴 반도체의 테일러 캠퍼스(왼쪽)와 오스틴 캠퍼스 전경. [사진=삼성전자]

삼성 내부 관계자를 통해 AI5의 양산 준비 상황이 공개된 것은 이번이 처음이다.

앞서 지난 4월 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 개인 엑스(X·옛 트위터) 계정에서 AI5의 테이프아웃 소식을 전하며 "이 칩을 생산할 수 있도록 도와준 삼성전자와 TSMC에도 감사하다"고 언급한 바 있다.

다만 당시 공개된 시제품은 개발 일정 등을 고려할 때 TSMC 생산분인 것으로 업계는 보고 있다.

테이프아웃은 반도체 설계를 마친 뒤 제조용 데이터를 파운드리에 넘겨 시제품 제작과 양산 준비에 들어가는 단계다. 이후 공정 검증과 수율 확보를 거쳐 본격적인 대량 생산으로 이어진다.

AI5의 테이프아웃 완료로 테일러 공장의 가동 일정도 한층 구체화될 전망이다. 테일러 공장은 올해 말 초기 가동을 시작한 뒤 내년부터 주요 고객사의 첨단 반도체를 생산할 것으로 예상된다.

테슬라는 자율주행과 휴머노이드 로봇, AI 데이터센터 등에 적용할 자체 AI 반도체 로드맵을 추진하고 있다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 지난 4월 15일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 새로운 인공지능(AI) 칩 'AI5' 설계를 완료했다고 사진을 공개했다. [사진=일론머스크 X 게시물 캡처]

현재 양산 중인 AI4와 후속 모델인 AI4 업그레이드 버전은 삼성전자가 평택 공장에서 생산하고 있다. AI5는 삼성전자와 TSMC가 생산 물량을 분담하는 것으로 알려졌다. 차세대 AI6는 삼성전자가, AI6.5는 TSMC가 각각 맡을 것이라는 관측도 나온다.

AI5 프로젝트는 삼성전자 파운드리 사업의 실적 개선에도 중요한 전환점으로 평가된다. 삼성전자는 지난해 테슬라와 약 165억 달러(약 22조7000억원) 규모의 반도체 공급 계약을 체결했으며, 테일러 공장을 북미 첨단 파운드리 거점으로 육성하고 있다.

현재 현지에서는 장비 반입과 공정 안정화 작업이 진행 중이며, 한국 연구·생산 인력도 투입돼 초기 수율 확보에 집중하고 있는 것으로 전해졌다. 테슬라 물량이 본격적으로 출하되는 내년 이후 삼성전자 파운드리 사업의 수익성 개선에도 긍정적인 영향을 미칠 것이란 전망이 나온다.

syu@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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