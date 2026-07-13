이노테크, 관세청 AEO A등급 인증 획득

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통관 절차 간소화·검사율 축소 등 혜택

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 복합 신뢰성 환경시험 장비 기업 이노테크는 관세청으로부터 수출입 안전관리 우수업체(AEO) A등급 인증을 획득했다고 13일 밝혔다.

AEO는 세계관세기구(WCO)가 권고한 국제 표준에 따라 관세청이 기업의 법규 준수 수준과 안전관리 체계, 내부통제, 재무건전성 등을 심사해 부여하는 인증이다.

AEO 인증 기업은 수출입 통관 절차 간소화와 검사율 축소 등 통관상 혜택을 받을 수 있다. 한국과 상호인정약정(MRA)을 체결한 국가에서도 현지 제도에 따른 통관 우대 혜택을 적용받을 수 있다.

이노테크 로고. [사진=이노테크]

이노테크는 이번 인증을 기반으로 수출입 관리 절차와 공급망 안전관리 체계를 운영할 계획이다. 해외 고객사 대상 납기 대응과 공급 안정성 관리에도 인증 체계를 활용할 방침이다.

회사는 디스플레이와 반도체, 이차전지, 자동차 등 첨단 산업 분야에서 공급망 안정성과 납기 관리의 중요성이 커지고 있는 만큼 AEO 인증을 해외 사업 확대 과정에 활용할 계획이다.

장석준 이노테크 대표는 "AEO 인증을 계기로 수출입 관리와 공급망 운영 체계를 강화하겠다"며 "물류 효율과 통관 대응 역량을 높이고 글로벌 고객사와의 협력을 확대할 계획"이라고 말했다.

이노테크는 복합 신뢰성 환경시험 장비를 개발·생산하는 기업이다. 디스플레이와 반도체, 자동차, 이차전지 산업에 시험 장비를 공급하고 있으며, 기술개발과 생산 인프라 확대를 추진하고 있다.

dconnect@newspim.com