인도서 코로나19 확진자 2명 사망...중국서도 확진자 '급증'

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인도 남동부 안드라프라데시, 주(州) 전역에 코로나19 대비경보 발령

중국, 지난달 코로나19 확진자 전달 대비 3.8배 이상 늘어

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 인도에서 최근 코로나19 감염으로 2명이 사망했다. 중국에서도 지난달 코로나 환자가 급증한 가운데, 1명이 숨졌다.

13일(현지 시간) 인도 NDTV 등에 따르면, 인도 남동부 안드라프라데시주 YSR 카다파 지역에서 최근 수주 사이 코로나 감염자 2명이 사망했다.

사망자 중 한 명은 52세 남성으로, 고열과 기침 증세를 보여 실시한 검사에서 코로나19 양성 판정을 받았다. 이후 대학 병원에서 치료를 받았으나 숨졌다.

또 다른 사망자는 43세 남성이었다. 합병증 증세로 정부 종합병원에 입원한 뒤 코로나19 확진 판정을 받고 중환자실에서 치료받던 중 사망했다.

당국은 사망자 발생 후 접촉자 추적조사를 통해 확진자 8명을 추가로 확인했으며, 이들은 현재 재택 격리 치료를 하고 있다고 밝혔다.

주 정부는 또한 신속대응팀을 카다파 지역으로 보내 감염자 발생 지역에서 약 40명의 샘플을 채집했다. 검사 결과 18개 샘플은 음성 반응을 보였으며, 나머지는 현재 검사가 진행 중인 것으로 알려졌다.

주 정부는 주 전역을 대상으로 코로나19 대비경보를 발령했다. 또 감염자 가족들에게 검사를 실시할 것과, 양성일 경우 격리병동으로 격리병동으로 이송할 것을 지시했다.

인도는 코로나19 팬데믹 기간 미국에 이어 세계에서 두 번째로 많은 감염자가 발생했다. 인도 정부 집계에 따르면, 코로나19 팬데믹 기간 인도의 누적 확진자 수는 4,500만 명을 넘어섰고, 사망자는 약 53만 3,000명에 달한 것으로 나타났다.

공식 사망자 수로는 미국과 브라질에 이어 세계 3위를 기록했지만, 세계보건기구(WHO)와 학계는 의료 인프라가 취약한 인도 농촌 지역의 사망자 수가 집계에 제대로 반영되지 않은 것으로 보고 있다.

[콜카타 로이터=뉴스핌] 박우진 기자 = 2020년 5월 16일(현지시간) 인도 콜카타에서 코로나19 방역 최전선에 있는 의료진들에 대한 감사의 의미로 시민들이 꽃잎을 뿌려 주고 있다. 2020.05.16 krawjp@newspim.com

인도와 인접한 중국에서도 지난달 코로나19 확진자가 급증했다.

12일 중국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면, 지난달 중국 내 코로나19 신규 확진자 수는 전월 대비 약 5만 7,000명 증가한 7만 9000명으로 늘었다. 이 중 중증 환자는 130명이었으며, 사망자도 1명 발생했다.

5월 신규 확진자는 2만 1,861명이었으며 중증 환자는 35명, 사망은 1명이었다.

현지 당국은 현재 유행하는 바이러스는 대부분 오미크론 변이로, 공중 보건 위험을 초래할 수 있는 새로운 변종은 출현하지 않았다고 설명했다.

hongwoori84@newspim.com