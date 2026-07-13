에버랜드, 자이언트 판다 이름 짓기 이벤트 개최

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국민 참여로 의미 부여

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 에버랜드는 13일 최근 판다월드에서 태어난 암컷 자이언트 판다의 이름 짓기 이벤트를 시작한다고 밝혔다.

지난 6월 엄마 아이바오와 아빠 러바오 사이에서 태어난 아기 판다.[사진=에버랜드]

이번에 이름을 공모하는 아기 판다는 에버랜드 판다월드에서 살고 있는 엄마 아이바오와 아빠 러바오 사이에서 지난 6월 3일 오전 10시 53분에 태어났다.

2020년 푸바오, 2023년 쌍둥이 루이바오·후이바오에 이어 우리나라에서 자연 번식으로 태어난 네 번째 암컷 자이언트 판다로 '바오 패밀리'의 여섯 번째 가족이다.

아기 판다는 이달 초 생후 한 달을 넘긴 시점에 진행된 건강검진에서 체중 약 1.4㎏을 기록, 출생 당시 171g에서 한 달여 만에 몸무게가 8배 이상 증가하며 건강하게 자라고 있다.

자이언트 판다는 보통 150~200g 수준의 미숙아 상태로 태어나 초기 생존율이 낮기 때문에 에버랜드는 건강 상태가 안정기에 접어든 이후 이름을 지어주는 관행을 이어가고 있다.

에버랜드는 푸바오(福寶, 행복을 주는 보물), 루이바오(睿寶, 슬기로운 보물), 후이바오(輝寶, 빛나는 보물)와 마찬가지로 이번 막내 판다의 이름도 국민 참여를 통해 정할 계획이다.

엄마 아이바오 품에 안긴 아기 판다.[사진=에버랜드]

엄마 아이바오의 생일인 13일부터 19일까지 일주일간 에버랜드 공식 유튜브 '뿌빠TV', 인스타그램, 주토피아 네이버 카페 등 자사 온라인 채널에서 전국민 대상 이름 댓글 공모를 진행한다.

각 채널의 네이밍 이벤트 콘텐츠에 아기 판다에게 어울린다고 생각하는 이름과 그 의미를 댓글로 남기면 된다. 아기 판다 이름의 최종 선정 방식과 발표 시기는 추후 공개될 예정이다.

강철원 주키퍼는 "판다 가족 바오패밀리의 여섯 번째 식구인 막내 아기 판다가 국민들의 사랑과 응원 속에서 무럭무럭 자라나고 있다"며 "아기 판다에게 가장 잘 어울리고 뜻깊은 이름을 선물해주시길 바란다"고 말했다.

아기 판다의 성장 과정과 이름 공모 관련 소식은 에버랜드와 뿌빠TV 유튜브 채널, 블로그, 주토피아 네이버 카페 등 온라인 채널을 통해 지속적으로 소개될 예정이다.

seraro@newspim.com