대전교육청, 읽기 어려움 겪는 초등생 '찾아가는 문해교육'

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 읽기에 어려움을 겪는 초등학생을 위한 맞춤형 문해교육이 여름방학 동안 학교에서 진행된다. 대전시교육청은 난독 등으로 읽기 부진을 겪는 학생을 대상으로 맞춤형 한글문해캠프를 운영해 기초 문해력 향상에 나선다.

대전시교육청은 내달 26일까지 '2026학년도 1학기 찾아가는 한글문해캠프'를 운영한다고 13일 밝혔다.

대전시교육청 전경 [사진=뉴스핌DB]

캠프는 난독증 지원사업과 연계된 전문기관 이용이 어려운 초등학교 2~4학년 학생 35명을 대상으로 실시된다.

한글문해교육 학습전문가가 학생의 학교를 직접 찾아가 학생별 읽기 수준과 특성에 맞춰 약 20회 수업을 진행한다. 읽기 부진을 줄이고 기초 문해력을 높이는 데 초점을 맞춘 프로그램이다.

이번 캠프는 학생의 읽기 능력과 발달 수준을 진단한 뒤 결과에 맞는 읽기 지도를 제공하는 방식으로 운영된다. 이를 통해 학습 결손을 예방하고 읽기에 대한 자신감을 높일 수 있도록 지원한다.

캠프에는 대전시교육청이 운영하는 한글문해교육 전문가 양성 연수를 이수한 초등교원들이 참여한다. 학습전문가는 학생의 학습 특성과 학교·가정 환경을 고려해 맞춤형 지도를 제공할 예정이다.

교육청은 지난 10일 학습전문가와 담임교사가 참여하는 사전 워크숍을 열어 학생별 지도 방향을 공유했다. 캠프 종료 후에도 담임교사가 학교에서 지도를 이어갈 수 있도록 학습전문가의 후속 컨설팅도 지원할 계획이다.

안효팔 대전시교육청 초등교육과장은 "읽기 부진 학생에게는 학생별 특성을 고려한 맞춤형 지원이 중요하다"며 "기초 문해력 향상과 학교 적응을 돕는 지원을 이어가겠다"고 말했다.

nn0416@newspim.com