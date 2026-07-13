CGV, 국립극장 대표 공연 영화관서 상영…'시네마투어' 진행

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = CGV는 국립극장과 협업해 국립극장 대표 레퍼토리를 스크린으로 만나는 특별 상영회 '시네마투어'를 진행한다고 13일 밝혔다.

'CGV X 국립극장 시네마투어'는 국립극장 공연 영상화 사업인 '가장 가까운 국립극장'의 일환으로 마련된 프로그램이다. 국립극장의 대표작인 '창극 패왕별희', '사자의 서', '엔통이의 동요나라2' 등 총 3편을 CGV의 대형 스크린과 사운드 환경을 통해 선보인다. 공연예술을 보다 친숙하게 접할 수 있는 새로운 문화 경험을 제공하고자 기획됐다.

[사진=CGV]

'CGV X 국립극장 시네마투어'는 8월 4일부터 18일까지 매주 화요일 CGV용산아이파크몰에서 진행된다. 국립창극단 '창극 패왕별희'는 경극의 화려한 몸짓과 창극의 깊은 소리가 어우러져 항우와 우희의 비극적 사랑을 그린 작품으로 8월 4일 오후 7시에 상영된다. 국립무용단 '사자의 서'는 '티베트 사자의 서'에서 영감을 받아 죽음 이후 49일간의 여정을 한국 춤과 음악, 영상으로 표현한 작품으로 8월 11일 오후 7시에 선보인다. 국립극장 캐릭터 '엔통이'와 함께 친숙한 동요를 국악으로 즐길 수 있는 어린이 음악회 '엔통이의 동요나라2'는 8월 18일 오후 2시에 만나볼 수 있다. 어린이와 가족 관객에게 특별한 문화 체험을 선사할 예정이다.

'창극 패왕별희'와 '사자의 서' 상영 후에는 작품에 참여한 창작진과 출연진이 함께하는 GV가 진행된다. 또한 해당 회차 관람객에게는 스페셜 티켓이 제공되며, '엔통이의 동요나라2' 관람객에게는 그림일기와 색연필 세트를 선물로 증정한다.

CJ CGV 장지연 콘텐츠운영팀장은 "국립극장의 대표 공연 콘텐츠를 CGV에서 선보일 수 있게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 다양한 문화예술 분야와의 협업을 통해 관객들이 극장에서 더욱 폭넓은 문화 경험을 누릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

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