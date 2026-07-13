신임 국립국어원장에 이관규 교수 임명

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부는 13일 이관규 교수를 국립국어원장으로 임명했다.
- 이관규 원장은 고려대 국어교육과 교수로 국어 발전과 연구에 매진해왔다.
- 최휘영 장관은 신임 원장이 언어생활 편의와 언어 주권 강화에 기여하길 기대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 국립국어원 원장에 이관규 고려대학교 국어교육과 교수가 인사혁신처 공모를 통해 13일 자로 임명됐다고 밝혔다. 신임 원장의 임기는 2년이다.
이관규 신임 원장은 고려대학교 국어국문학과에서 박사학위를 받았으며, 고려대학교 사범대학 국어교육과 교수로 재직하면서 수십 년간 학계와 교육 현장에 몸담으며 국어 발전에 매진해 왔다.
국어교육학회와 한국문법교육학회의 학회장, 한글학회 이사 및 부회장 등을 지내면서 국민의 올바른 국어 사용에 관심을 가지고, '학교 문법론' '남북한 어문규범의 변천과 과제' '문법 교육론' '국어정책론과 어문규범론' '국어교육론과 한국어교육론' 등, 다수의 논저를 저술했다.
최휘영 장관은 "인공지능의 기술 발달로 국민의 언어생활이 급변하는 시대에, 이관규 교수의 전문성과 경험이 국민의 언어생활 편의는 높이고 우리나라가 언어 주권 강국으로 나아가는 데 크게 기여하기를 바란다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com