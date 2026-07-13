카카오뱅크, 개인사업자 부동산담보대출 계산기 출시

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크는 13일 개인사업자 담보대출 계산기 이용 고객에게 최대 6천원 캐시 지급 이벤트를 시작했다.
- 새 계산기는 부동산 정보 스크래핑·매출 인증 없이 예상 한도와 금리를 즉시 제공하며, 실제 대출 실행 시 조건은 달라질 수 있다고 했다.
- 계산기 이용 고객에게 최대 1천원, 대출 조회 완료 개인사업자에게 5천원을 추가 지급하며 아파트·빌라 매입 용도 대출은 제한했다.
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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 카카오뱅크는 개인사업자 부동산담보대출 한도와 금리를 조회하는 고객을 대상으로 최대 6천 원의 캐시를 지급하는 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다. 이벤트는 다음달 11일까지 진행된다.
이번에 출시된 계산기는 대출 목적, 주소, 대출금, 매출정보를 입력하면 예상 한도와 금리를 즉시 제공하는 서비스다. 기존에 필수였던 부동산 정보 스크래핑과 사업 매출 인증 절차를 생략해 빠르게 이용할 수 있다. 다만 계산기를 통해 확인한 한도와 금리는 실제 대출 실행시 달라질 수 있다.
카카오뱅크의 개인사업자 부동산담보대출은 최저 연 2%대 금리로 최대 10억 원까지 비대면으로 이용할 수 있으며, 공동주택·오피스텔·집합상가 등 다양한 담보물을 대상으로 한다.
이벤트는 계산기를 이용해 한도와 금리를 확인한 모든 고객에게 최대 1천 원의 랜덤 캐시를 제공하고, 이후 대출 신청하기 버튼을 눌러 조회를 완료한 고객 전원에게 5천 원을 추가 지급한다. 계산기 이용 이벤트는 카카오뱅크 고객이면 누구나 참여 가능하며, 대출 조회 이벤트는 현재 사업을 운영 중인 개인사업자에 한해 참여할 수 있다.
카카오뱅크는 아파트와 빌라 등 공동주택 구매를 위한 대출은 불가능하며, 대출 실행 이후 자금용도외 유용 사후점검을 시행해 자금이 사업 운영에만 사용되도록 제한하고 있다.
ssup825@newspim.com