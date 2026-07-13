[오늘의 정치일정] 7월 13일(월)

AI 핵심 요약beta
- 윤석열 대통령은 14일 청와대서 국가재정전략회의를 주재했다
- 여야 각 당 대표와 원내대표는 이날 오전 최고위원회의 등 당무를 진행했다
- 여야 정치권은 오후 국가재정·경제 전략회의와 방송·행사 출연 등 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
14:00 2026년 국가재정전략회의(청와대 본관)
<외교부>
-장관
10:00 실국장회의
-1차관
10:00 실국장회의
-2차관
2026 세계 한국어 교육자 통합연수
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 당정간담회(의원회관)
14:00 국가재정전략회의(영빈관)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
08:00 2026 하반기 경제성장전략 당정협의(국회의원회관 306호)
09:30 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
14:00 2026년 재정전략회의(청와대 영빈관)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
14:00 의원총회(국회 본관 예결위회의장)
15:30 여의도연구원 청년정책리더 6기 수료식 및 정책제안서 전달식(중앙당사 지하1층 다목적홀)
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
14:00 의원총회(국회 본관 예결위회의장)
-정희용 사무총장
통상업무
<조국혁신당>
-김준형 당대표 권한대행 및 원내대표
09:30 최고위원회(당회의실, 본관 224호)
15:20 유튜브 <매불쇼> 출연
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회본관 170호)
-천하람 원내대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회본관 170호)
18:10 KBC 여의도초대석 출연
-이주영 정책위의장
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회본관 170호)