[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 13일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 9일 의장 업무보고와 상임위 회의를 진행했다
- 여야 각 의원실은 공공기관 개혁·교권·AI 일자리 등 다양한 현안 토론회를 열었다
- 민주당·국민의힘·조국혁신당·개혁신당 지도부는 최고위·의총·당정협의와 방송 출연 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:30 의장주재 기관장 업무보고 / 국회 접견실
◆상임위원회
10:00 법제사법위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 406호
◆의원실 세미나
10:00 고동진 의원실 등, 공공기관 개혁의 전략과 방향 / 의원회관 제2세미나실
10:00 이용우 의원실, 공무원 노동자는 왜 사각지대에 있는가! / 의원회관 제2간담회의실
10:00 김선교 의원실, 지역특화작목 2.0 도약을 위한 지역주도 성장전략 / 의원회관 제2소회의실
14:00 최보윤 의원실 등, 편의시설 모니터링 활성화 방안 토론회 / 의원회관 제2소회의실
15:00 정성국 의원실, 교권과 촉법소년 제도 개선 과제 / 의원회관 제2간담회의실
18:00 김용태 의원실 등, AI가 먼저 삼킨 일자리?: 국내 1위 채용 데이터에 물었다 / 의원회관 제5간담회의실
◆소통관 기자회견
09:00 이해식 의원, [상임위원회 현안 기자회견]
09:20 박정현 의원, [직장내괴롭힘 금지제도 시행 7주년 공무원 인격권 보호 입법 촉구 기자회견]
10:00 이건태 의원, [현안 기자회견]
10:20 김우영 의원, [현안 기자회견]
10:40 윤종오 의원, [쿠팡 전북 및 지역 대리점 계약서 문제 및 국토부 대책 촉구 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [7월 3주차 국회 정례브리핑]
11:20 김남희 의원, [형사소송법 피해자 권리보장 기자회견]
11:40 김태규 의원, [진실과미래위원회 조사역 KBS 이사 추천 즉각 철회 촉구 기자회견]
13:20 최민희 의원, [충주시장 선거 재검표 기자회견]
14:00 김영환 의원, [재정경제기획위원회 현안 기자회견]
15:00 최수진 의원, [안규백 국방부 장관 사퇴 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
08:00 2026 하반기 경제성장전략 당정협의 / 국회 의원회관 306호
14:00 2026년 재정전략회의 / 청와대 영빈관
◆국민의힘
*장동혁 당대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
14:00 의원총회 / 국회 본관 예결위회의장
15:30 여의도연구원 청년정책리더 6기 수료식 및 정책제안서 전달식 / 중앙당사 지하 1층 다목적홀
*정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
14:00 의원총회 / 국회 본관 예결위회의장
◆조국혁신당
*김준형 당대표 권한대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회 / 당회의실(본관 224호)
15:20 유튜브 <매불쇼> 출연
◆개혁신당
*이준석 당대표·천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
*천하람 원내대표
18:10 KBC 여의도초대석 출연
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