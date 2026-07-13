[미리보는 증시재료] 美 물가·반도체 실적 '집중'…증시 변동성 커질까

美 CPI·PPI 발표…금리 향방 점검

ASML·TSMC 실적 발표…AI 투자 지속 여부 확인

증권가 "AI 투자 축소 신호 아직 없어"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이번 주(13~17일) 국내 증시는 미국 6월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI), 한국은행 금융통화위원회, 글로벌 반도체 기업 ASML과 TSMC의 실적 발표 등을 소화하며 방향성을 모색할 전망이다. 최근 삼성전자 실적 발표 이후 반도체 업종을 중심으로 변동성이 확대된 가운데 미국 물가와 인공지능(AI) 투자 흐름을 확인할 수 있는 주요 이벤트들이 잇따라 예정돼 있어 시장의 관심이 집중되고 있다.

13일 금융투자업계에 따르면 지난주 국내 증시는 반도체주를 중심으로 차익실현 매물이 출회되며 변동성이 확대됐다. 다만 증권가에서는 이번 조정이 실적 훼손보다는 단기 급등에 따른 부담이 반영된 성격이 강한 만큼 이번 주 발표될 미국 물가 지표와 글로벌 반도체 기업들의 실적이 향후 방향성을 결정할 핵심 변수로 보고 있다.

이번 주 가장 먼저 시장의 관심이 쏠리는 일정은 14일 발표되는 미국 6월 CPI다. 이어 15일에는 PPI가 발표되며, 16일에는 한국은행 금융통화위원회가 열린다. 시장에서는 미국 물가 흐름과 한국은행의 통화정책 메시지를 통해 향후 금리 경로를 다시 점검할 것으로 예상하고 있다.

이재원 유안타증권 연구원은 "현재 시장은 금리 자체보다 AI 설비투자(Capex)와 물가 흐름을 함께 확인하는 국면"이라며 "예상보다 안정적인 물가가 확인될 경우 시장은 다시 AI 투자와 기업 실적에 초점을 맞출 가능성이 높다"고 분석했다.

한지영 키움증권 연구원은 "미국 물가 지표와 주요 기업들의 실적 발표가 이어지는 만큼 업종별 변동성이 확대될 가능성이 있다"며 "실적이 뒷받침되는 업종 중심으로 차별화가 나타날 것"이라고 전망했다.

◆ ASML·TSMC 실적 발표…AI 투자 지속 여부 확인

글로벌 반도체 업황을 확인할 수 있는 해외 기업들의 실적 발표도 예정돼 있다. 15일에는 네덜란드 반도체 장비업체 ASML, 16일에는 세계 최대 파운드리 업체 TSMC가 2분기 실적을 발표한다. 두 기업 모두 해외 일정이지만 AI 투자와 첨단 반도체 수요를 보여주는 대표 기업인 만큼 국내 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 반도체주에도 영향을 미칠 것으로 예상된다.

나정환 NH투자증권 연구원은 "AI 투자 확대가 반도체 기업들의 실적 개선으로 이어지는 흐름은 여전히 유효하다"며 "글로벌 반도체 기업들의 실적이 시장 기대를 충족할 경우 국내 반도체 업종에 대한 실적 기대도 유지될 가능성이 높다"고 말했다.

미국에서는 JP모건, 골드만삭스, 뱅크오브아메리카(BoA), 모건스탠리 등 대형 금융사의 2분기 실적 발표도 예정돼 있다. 실적 시즌 초반 미국 주요 기업들의 성적표와 하반기 가이던스는 글로벌 증시 투자심리에도 영향을 미칠 것으로 예상된다.

증권가는 이번 주 미국 물가 지표와 주요 기업들의 실적을 거치면서 단기 변동성이 이어질 가능성은 있지만, 시장의 관심은 결국 AI 투자 지속 여부와 기업들의 실적 전망에 맞춰질 것으로 보고 있다.

이재원 연구원은 "현재 하이퍼스케일러들의 AI 투자 축소나 HBM 장기계약 감소 등 반도체 고점론을 뒷받침할 신호는 확인되지 않고 있다"며 "ASML과 TSMC의 실적 및 투자 계획은 AI 인프라 투자 지속 여부를 확인할 수 있는 중요한 지표가 될 것"이라고 설명했다.

nylee54@newspim.com