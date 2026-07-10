B1A4 산들, 17일 리메이크 싱글 '뭐라할까' 발매

AI 핵심 요약beta
- B1A4 산들이 17일 록 발라드 리메이크 싱글 '뭐라할까'를 발매했다
- 영화 '늑대의 유혹' OST 원곡을 밴드 사운드로 재편곡해 산들 특유 감성으로 재해석했다
- 산들은 유튜브 라이브 공개와 뮤지컬·콘서트·페스티벌 등으로 활발히 활동 중이다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = B1A4 산들이 신곡 '뭐라할까'로 2000년대 록 발라드 감성을 전한다.
10일 소속사 비원에이포컴퍼니에 따르면 산들은 오는 17일 새로운 리메이크 싱글 '뭐라할까'를 발매한다.
'뭐라할까'는 영화 '늑대의 유혹' 오리지널 사운드 트랙(OST)으로 잘 알려진 브리즈의 록 발라드 원곡을 산들만의 감성으로 재해석한 노래다.
2000년대 큰 사랑을 받은 록킹한 감성을 유지하면서 산들표 밴드 사운드로 재편곡해 특유의 섬세한 감정선을 덧입혔다.
특히 산들은 팬들의 꾸준한 요청에 힘입어 록 발라드 리메이크를 결정해 눈길을 끈다.
산들의 독보적인 가창력이 록 발라드 장르의 이번 '뭐라할까'에서 더욱 빛을 발하며 팬들의 기대감을 200% 충족시킬 것으로 보인다.
산들은 지난 9일 공개된 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'의 새 콘텐츠에 출연해 '뭐라할까'를 라이브로 최초 공개했다.
라이브에 이어 음원으로 감동을 이어갈 산들의 '뭐라할까'는 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
산들은 현재 서울 디큐브 링크아트센터에서 뮤지컬 '그날들'로 관객들과 만나고 있다.
또한 오는 7월 31일부터 8월 2일까지 사흘간 서울 강서구 KBS 아레나에서는 B1A4 15주년 단독 콘서트 '디데이(D-day)'를 개최하며, 각종 음악 페스티벌로 활발한 활동을 이어갈 예정이다.
alice09@newspim.com