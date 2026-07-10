덕성여대, 이공계 연구생활장려금 지원사업 우수 A등급 선정

AI 핵심 요약beta
- 덕성여자대학교는 10일 이공계 연구생활장려금 연차점검에서 A등급을 받았다
- 덕성여대는 5억2700만원을 확보해 이공계 대학원생 연구·생활비를 석사 80만원 박사 110만원 수준으로 지원한다
- 덕성여대는 학생인건비 균등지급 확대와 이공계 우수연구장학금 신설로 안정적 연구환경을 조성할 계획이다
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석·박사 연구생활 지원 확대 추진
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 덕성여자대학교는 과학기술정보통신부가 추진하고 한국연구재단이 전문기관으로 운영하는 '이공계 연구생활장려금 지원사업' 2026년도 연차점검에서 우수 A등급을 받았다고 10일 밝혔다.
이번 선정으로 덕성여대는 2026학년도 총 5억2700만원의 사업비를 확보했다. 기존 사업비 4억1400만원에 우수 A등급 인센티브 1억1300만원이 더해진 규모다. 덕성여대는 이번 성과가 대학의 체계적인 이공계 연구 지원과 학생연구자 지원 노력이 인정받은 결과라고 설명했다.
이공계 연구생활장려금 지원사업은 이공계 대학원생이 경제적 부담을 덜고 안정적인 연구환경에서 학업과 연구에 전념할 수 있도록 돕는 사업이다. 연구활동을 수행하는 대학원생이 일정 기준의 연구생활장려금을 받을 수 있도록 부족한 금액을 보전해 주는 방식이다.
덕성여대는 이번 사업을 통해 연구활동 중인 이공계 전일제 대학원생에게 학생인건비 등을 포함한 연구활동 지원이 석사과정 월 80만원, 박사과정 월 110만원 수준이 되도록 부족분을 지원할 계획이다.
지원 대상은 석사과정과 학·석사연계과정, 박사과정, 석·박사통합과정, 연구등록 수료생 등이다. 용역과제 또는 국가연구개발과제 참여자, 학위논문 연구자, 후속·신규 연구개발과제 준비자 등도 포함된다.
덕성여대는 인센티브 확보를 계기로 학생인건비통합관리 운영도 강화한다. 대학은 2025년부터 학생인건비통합관리 제도를 시행해 학사과정 월 26만원, 석사과정 월 44만원, 박사과정 월 60만원의 학생인건비를 균등 지급해 왔다.
이번 추가 재원을 바탕으로 학생인건비 균등 지급 대상을 확대하고 국가연구개발사업에 참여하는 학생연구원들이 보다 안정적으로 학업과 연구에 전념할 수 있도록 지원할 방침이다.
아울러 덕성여대는 2026학년도부터 이공계 우수연구장학금을 신설한다. 사업 참여 대학원생에게 기숙사 우선 지원 기회를 제공하는 등 연구 몰입을 위한 실질적 지원도 강화할 예정이다.
민재홍 덕성여대 총장은 "이번 우수 A등급 선정은 덕성여대가 학생 연구자의 성장을 위해 안정적인 연구지원 체계를 구축해 온 결과"라며 "앞으로도 이공계 학생들이 경제적 부담을 덜고 연구에 몰입할 수 있도록 지원을 확대해 미래 사회를 이끌 연구인재 양성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
덕성여대는 앞으로도 이공계 연구생활장려금 지원사업을 내실 있게 운영해 학생 연구자의 학업과 연구 지속성을 높이고 안정적인 연구환경을 조성할 계획이다.
jane94@newspim.com