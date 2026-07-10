대전 119, 상반기 3만8770건 출동…중증응급환자 8.8% 늘었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

심정지·심혈관·뇌혈관·중증외상 1763명 이송

응급환자 65.6%는 '집'에서 발생…하루 평균 214건 출동

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전지역 119구급대가 올해 상반기 하루 평균 214건꼴로 응급현장에 출동한 것으로 나타났다. 특히 골든타임 확보가 중요한 4대 중증응급환자가 지난해보다 8.8% 늘면서 병원 전 단계의 신속 대응 중요성이 커지고 있다.

대전소방본부는 2026년 상반기 119구급활동 통계를 분석한 결과 올해 1월부터 6월까지 총 3만 8770건의 구급출동이 이뤄졌다고 10일 밝혔다.

대전소방 119구급대가 응급 환자 대응 훈련 중이다. [사진=대전소방본부] 2026.07.10 nn0416@newspim.com

이는 하루 평균 214건, 약 6분마다 한 번꼴로 출동한 수준이다.

대전소방본부가 운영하는 구급차 36대는 상반기 동안 응급환자 2만 1506명을 병원으로 이송했다. 지난해 상반기보다 972명, 4.7% 증가한 수치다.

가장 눈에 띄는 대목은 중증응급환자 증가다. 심정지, 심혈관질환, 뇌혈관질환, 중증외상 등 4대 중증응급환자는 올해 상반기 1763명으로 집계됐다. 전년 동기 대비 8.8% 늘었다.

질환별로는 심혈관질환 환자가 943명으로 가장 많았다. 지난해보다 13.5% 증가했다. 뇌혈관질환 환자도 279명으로 13.4% 늘었다. 심정지 환자는 377명으로 2.2% 증가했다.

응급환자가 가장 많이 발생한 장소는 가정이었다. 전체 이송 환자의 65.6%인 1만 4104명이 집에서 발생한 응급상황으로 119구급대의 도움을 받았다.

이는 도로 8.5%, 도로 외 교통지역 6.7%보다 크게 높은 비율이다. 고령층 증가와 만성질환 악화, 가정 내 낙상 등이 영향을 미친 것으로 분석된다.

환자 유형별로는 질병 환자가 1만 4985명으로 전체의 약 70%를 차지했다. 사고부상 3867명, 교통사고 1669명보다 훨씬 많았다. 119구급 수요가 사고 대응을 넘어 응급질환 대응 중심으로 확대되고 있는 셈이다.

대전소방본부는 병원 전 응급환자 분류체계인 'Pre-KTAS'를 활용해 환자 중증도를 평가하고 있다. 환자 상태에 맞는 응급의료기관을 선정해 이송 시간을 줄이는 데 중점을 두고 있다.

또 구급교육센터를 중심으로 전문구급교육, 구급활동 품질관리, 현장 사례 환류 등을 추진해 구급대원의 대응 역량을 높일 계획이다.

김문용 대전소방본부장은 "119구급대의 핵심 임무는 시민의 골든타임을 지키는 것"이라며 "구급차 36대가 대전시민의 응급의료 안전망 역할을 할 수 있도록 현장 대응력과 전문성을 강화하겠다"고 말했다.

nn0416@newspim.com