부산시, 전국 최초 체육인 실태조사 실시…복지 실태·근로환경 확인

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 10일 체육인 실태조사 설명회를 열었다
- 부산연구원과 시체육회가 8월 31일까지 선수·지도자 등 2600명 복지·활동 여건을 조사한다
- 시는 조사 결과를 체육행정 혁신과 민선 9기 체육정책 비전에 반영해 스포츠 중심 도시 기반을 다진다고 했다
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체육정책 기초자료 확보 및 혁신 목표
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 전국 지자체 최초로 체육인 복지·활동 여건 실태조사에 나선다.
시는 10일 시청 국제회의장에서 '부산시 체육인 실태조사' 관련 종목단체 설명회를 개최한다고 밝혔다.
설명회에서는 포괄적 체육인 실태조사 추진 사실을 현장에 알리고 조사 방향과 주요 내용을 안내한다. 발표는 부산연구원이 맡아 조사 추진 배경, 주요 조사 항목, 향후 일정 등을 설명하고 종목별 활동 여건과 조사 과정 전반에 대한 종목단체 의견을 들을 예정이다.
이번 실태조사는 부산에 거주하는 현직 선수, 지도자, 심판 등을 대상으로 오는 8월 31일까지 진행한다. 조사 문항은 체육인 복지 실태를 파악하기 위한 고용 및 근로환경, 소득 및 복지, 주업 및 부업 활동 등으로 구성했다.
조사는 부산시체육회가 주관하고 부산연구원이 시행하며 총 2600명을 대상으로 설문조사와 인터뷰를 수행해 부산 체육인의 활동 여건을 종합적으로 파악할 계획이다.
부산시와 시체육회는 회원종목단체와 협력해 설문 참여를 안내하고 참여율을 높인다는 방침이다. 조사 결과의 신뢰성과 정책 활용도를 높이기 위해 조사 진행 상황을 지속적으로 점검하고, 데이터 축적과 분석 과정도 함께 관리할 예정이다.
시는 '현장 중심의 부산 체육행정 혁신'을 목표로 이번 실태조사를 데이터 기반 체육 정책 수립을 위한 출발점으로 삼겠다는 구상이다. 시는 조사 결과를 바탕으로 전문체육인 처우 개선 방안 마련에 필요한 기초 자료를 확보하고 이를 민선 9기 부산 체육정책 비전 수립에 반영할 계획이다.
남정은 체육국장은 "이번 조사가 부산 체육인의 활동 여건을 공식적으로 확인하고 체육정책의 기초자료를 마련하는 첫 조사"라며 "현장의 목소리와 객관적 데이터를 토대로 스포츠 중심 도시로서 정책 기반을 다져 나가겠다"고 말했다.
시는 경쟁력 있는 체육정책 발굴과 전략 제시를 통해 스포츠 중심 도시 조성을 추진하고 있다. 이를 위해 '부산시 체육진흥종합계획 용역(2026년 4월∼10월)'을 진행 중이다.
ndh4000@newspim.com