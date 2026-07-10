AI 핵심 요약beta
- 순천시가 10일 4급 국장급 2명을 승진했다
- 또한 전략기획국장 등 다수 4·5급 전보를 단행했다
- 5급과 직무대리 승진 의결로 부서 책임자 인사를 마무리했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 4급 승진
▲ 행정지원국장 이찬성 ▲ 도시디자인국장 서준원
◇ 4급 전보
▲ 전략기획국장 최신철 ▲ 미래산업국장 이수동 ▲ 청년교육국장 김영남 ▲ 안전교통국장 김선순 ▲ 생태환경국장 김지식 ▲ 농정혁신국장 최영화 ▲ 맑은물관리센터소장 채연석 ▲ 정원도시센터소장 이강진 ▲ 의회사무국장 신순옥
◇ 5급 승진
▲ 건설과장 조상옥 ▲ 식품위생과장 남혜선
◇ 5급 승진 의결
▲ 자치행정과장 직무대리 윤순엽 ▲ 친환경농업과장 직무대리 강민 ▲ 공원녹지과장 직무대리 김숙영 ▲ 감사실장 직무대리 박치현 ▲ 건축과장 직무대리 정진우 ▲ 농업정책과장 직무대리 정영석
◇ 5급 전보
▲ 홍보실장 문미정 ▲ 총무과장 이형금 ▲ 세정과장 양영만 ▲ 회계과장 김홍두 ▲ 민원행정과장 김준화 ▲기획과장 조홍균 ▲ 콘텐츠정책과장 장은희 ▲ 도시전략과장 박상훈 ▲ 신성장산업과장 황학종 ▲ 첨단산업과장 김서하 ▲ 경제진흥과장 김미자 ▲ 디지털정책과장 백영미 ▲ 문화예술과장 김미란 ▲ 관광과장 이정화 ▲ 국가유산과장 윤선옥 ▲ 체육산업과장 김경만 ▲ 체육시설운영과장 강훈 ▲ 평생교육과장 최향숙 ▲ 노인복지과장 박현정 ▲ 도시계획과장 구본일 ▲ 허가과장 이선화 ▲ 도시공간재생과장 류제식 ▲ 신청사건립과장 김형욱 ▲ 안전총괄과장 최홍미 ▲ 교통정책과장 박미경 ▲ 교통관리과장 정학규 ▲ 도로과장 이영오 ▲ 토지정보과장 류영권▲ 청소자원과장 조점수 ▲ 환경관리과장 양영희 ▲ 농식품유통과장 이미숙 ▲ 동물자원과장 나옥현 ▲ 보건의료과장 박미란 ▲ 농촌진흥과장 김순옥 ▲ 맑은물행정과장 안태순 ▲ 하수도과장 김성환 ▲ 정원운영과장 송명선 ▲ 정원시설과장 오선희 ▲ 낙안읍성지원사업소장 최금심 ▲ 문화예술회관장 양구열 ▲ 승주읍장 방수진 ▲ 주암면장 김동영 ▲ 송광면장 신영주 ▲ 외서면장 김수련 ▲ 낙안면장 이태문 ▲ 별량면장 김종환 ▲ 해룡면장 김기옥 ▲ 향동장 김승찬 ▲ 매곡동장 강진숙 ▲ 삼산동장 박형숙 ▲ 조곡동장 이현태 ▲ 덕연동장 정은경 ▲ 풍덕동장 추승안 ▲ 남제동장 구길림 ▲ 저전동장 현동순 ▲ 장천동장 김양희 ▲ 중앙동장 이전근 ▲ 도사동장 최동규 ▲ 왕조1동장 장익상 ▲ 왕조2동장 남기윤
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