"충북혁신지서, 세무서 승격 한걸음 더"… 음성군, 행안부 심사 통과

AI 핵심 요약beta
- 음성군이 10일 충북혁신지서의 세무서 승격이 직제 심사를 통과했다고 밝혔다.
- 예산 협의와 개청 고시만 남아 세무서 신설이 사실상 막바지에 다다랐다.
- 음성군은 주민 불편 해소와 세수 확대를 위해 승격 추진을 이어왔다.
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[음성=뉴스핌] 백운학 기자 =충북 음성군의 숙원 사업인 충북혁신지서의 세무서 승격이 행정안전부 직제 심사를 통과하면서 사실상 최종 관문에 진입했다. 예산 협의 등 후속 절차만 남겨두게 되면서 세무서 신설에 청신호가 켜졌다는 평가다.
음성군은 충주세무서 충북혁신지서의 세무서 승격이 행안부 직제 심사를 통과해 기획예산처와의 예산 협의 단계에 착수했다고 10일 밝혔다. 세무서 신설은 직제 심사, 예산 협의, 개청 고시 등의 절차를 거치는데, 이번 통과로 핵심 절차 중 하나를 마쳤다.
이번 성과는 민선 7기부터 이어진 연속 사업의 결과다. 음성군은 2018년 '충북혁신도시 세무지서 설치'를 공약으로 내걸고 2020년 4월 충북혁신지서를 개청했다. 이후 민선 8기에서 '세무서 승격'으로 정책을 확대했고 이번 심사 통과로 승격 실현 가능성을 높였다.
초기 지서 설치 과정도 순탄치 않았다. 세수와 인구 규모 등을 고려할 때 단독 유치가 어려웠던 음성군은 진천군과 공동 유치를 추진했고 관할구역과 명칭 등을 협의해 2019년 협약을 체결한 뒤 지서를 개청했다.
다만 지서에는 세무조사나 탈세 제보 처리, 납세자 보호 등 일부 핵심 기능이 빠져 있었다. 이로 인해 관련 업무를 위해 주민과 기업이 충주 본서를 방문해야 하는 불편이 지속돼 왔다.
음성군은 이를 해소하기 위해 세무서 승격을 군정 핵심 과제로 삼고 유치 활동을 이어왔다. 충북혁신도시를 중심으로 산업단지 조성과 기업 유치가 진행되면서 지역 세수 규모가 충주세무서를 웃도는 수준으로 성장한 점을 근거로 제시했다.
군은 산업단지와 택지개발이 완료되는 2030년 이후 세수 규모가 더욱 확대될 것으로 보고 있다. 유치 과정에서는 진천군·충북도와 공동 실무협의체를 구성해 대응했고 국회와 중앙부처를 상대로 한 건의 활동과 함께 지역 축제를 활용한 홍보, 9만6420명이 참여한 주민 서명운동도 병행했다.
음성군은 향후 예산 협의와 개청 고시 절차가 마무리될 때까지 국세청 등 관계 기관과 협의를 이어갈 방침이다.
조병옥 음성군수는 "군민들의 오랜 염원과 공직자들의 노력이 모여 이룬 결과"라며 "지역 경제 규모에 걸맞은 국세 서비스 기반을 갖출 수 있도록 남은 절차를 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com