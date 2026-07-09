'안양 반지하 주택가 점검' 추미애 지사 "도정 기본은 도민 안전·생명 보호"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사는 9일 반지하 밀집 저지대와 배수펌프장을 찾아 여름철 호우 대비 상황을 점검했다고 밝혔다.
- 저지대 침수지역은 의정활동 때부터 신경 써온 과제라며 침수감지알람과 대피 체계를 꼼꼼히 확인하고 시스템 구축에 총력을 기울이겠다고 했다.
- 지속되는 호우 속 공무원을 격려하며 도민에게 기상정보와 재난문자를 수시 확인하고 대피 안내에 신속히 응해달라 요청하고 재난 예찰과 감시를 강화하겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
취약 지역 중심의 철저한 재난 예찰·조기 감시 체계 지속 가동
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사는 9일 "도정의 기본은 도민의 생명을 지켜드리는 것"이라며 장마철 집중호우에 대비해 도내 저지대 지역의 침수 대응 체계를 한층 더 강화하겠다고 밝혔다.
추 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 안양시 반지하 주택 밀집 지역과 배수펌프장을 찾아 여름철 호우 대비 상황을 직접 점검한 사실을 전하며 이같이 말했다.
추 지사는 "반지하 주택이 밀집한 저지대는 집중호우 때 가장 먼저 위험에 놓일 수 있는 만큼 현장에서 침수감지알람장치가 제대로 작동하는지 살폈다"며 "위험 발생 시 신속한 상황 전파와 대피 체계가 잘 갖춰져 있는지 꼼꼼히 확인했다"고 설명했다.
특히 저지대 침수지구 안전 대책에 대한 오랜 소신도 피력했다. 추 지사는 "저지대 침수지역 문제는 과거 의정활동을 할 때부터 각별히 신경 써온 과제"라고 강조하며 "향후 도정을 돌보며 해당 지역 주민들이 한층 더 안전하게 생활할 수 있도록 시스템 구축에 총력을 기울이겠다"고 약속했다.
이어 호우 속에서 비상 근무를 이어가고 있는 공직자들을 격려하는 한편 도민들의 적극적인 협조도 당부했다.
추 지사는 "지속되는 호우 속에서도 혼신의 힘을 다하고 있는 관계 공무원 여러분이 있다"며 "도민 여러분께서도 기상정보와 재난안전문자를 수시로 확인해 주시고 대피 안내와 지시에 따라 신속하고 안전하게 응해달라"고 요청했다.
마지막으로 추 지사는 "경기도는 도민의 생명과 안전 앞에서 한순간도 긴장을 놓지 않겠다"며 "취약 지역 중심의 철저한 재난 예찰과 조기 감시 체계를 지속 가동하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com