체육공단, 2026 체육시설 안전점검 활성화 정책실무 간담회 개최

AI 핵심 요약beta
- 체육공단은 7일 문체부와 간담회를 열었다
- 16개 광역지자체와 안전점검 실행력 높이기를 논의했다
- 현장 중심 점검체계로 체육시설 안전을 강화하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 체육공단)이 문화체육관광부(이하 문체부)와 함께 '2026 체육시설 안전점검 활성화 정책실무 간담회'를 열었다. 예방 중심의 현장 안전 체계 정착으로 국민이 안심하고 이용할 수 있는 체육시설을 만들기 위한 논의가 이뤄졌다.
지난 7일 서울역 삼경 교육센터에서 열린 이번 간담회에서는 체육공단, 문체부 및 16개 광역자치단체 안전 관리 담당자 등 30여 명이 참석한 가운데 체육시설 안전점검의 현장 실행력 제고를 위한 열띤 논의가 이어졌다.
특히, 지자체가 실제 안전점검 추진 과정에서 겪는 어려움과 문제점을 공유하고 제도 개선으로 이어질 수 있는 방안을 찾는 등 실제 현장 상황을 고려한 유익한 간담회였다는 평을 받았다.
전국 지자체 안전 관리 담당자 참석, 국민이 믿을 수 있는 체육시설 만들기에 기여할 것
체육공단 관계자는 "체육시설 안전점검의 목적은 서류상의 실적이 아니라 국민의 일상 속 안전을 지키는 것"이라며, "현장에서 원활하게 작동하는 안전점검 체계로 모두가 안심하고 즐길 수 있는 체육시설을 만들겠다"라고 전했다.
한편, 체육공단은 이번 간담회를 계기로 문체부 및 지자체와 협력체계를 강화하고, 단순한 행정절차가 아닌 국민이 믿을 수 있는 안전점검을 이어갈 예정이다.
iaspire@newspim.com