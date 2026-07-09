의령군, 성동행정타운 '한글공원' 준공…국립국어사전박물관 교두보 구축

AI 핵심 요약beta
- 의령군이 9일 의령한글공원 준공식을 개최했다
- 의령한글공원은 한글학자 3인의 업적 기리는 체험공간으로 조성됐다
- 군은 공원 중심 학술행사 확대와 국립국어사전박물관 건립 기반을 마련할 계획이다
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학술행사·교육 프로그램 확대 추진
[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 의령군이 한글학자 업적을 기리는 공원을 조성하고 지역 문화자원 확충에 나섰다.
군은 9일 의령읍 서동행정타운 내 의령한글공원 준공식을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 오태완 군수와 기관·사회단체장, 군민, 한글학자 후손 등 200여 명이 참석했다.
의령한글공원은 특별교부세 8억원을 포함한 총사업비 21억원을 들여 9881㎡ 규모로 조성됐다. 의령 출신 한글학자 남저 이우식, 고루 이극로, 한뫼 안호상 선생의 업적을 기리고 한글의 역사와 가치를 체험할 수 있는 공간으로 꾸며졌다.
공원에는 세 학자의 동상과 업적 안내판, 한글 조형물, 훈민정음 해례본과 언해본을 활용한 포토존, 연못과 산책로 등이 설치됐다.
의령은 우리말 연구와 국어사전 편찬에 기여한 인물을 배출한 지역으로 이번 공원 조성은 지역 정체성을 반영한 상징 공간으로 추진됐다.
군은 2020년 국립국어사전박물관 건립추진위원회 출범 이후 학술대회와 정책토론회, 중앙부처·국회 건의 등을 통해 박물관 건립 필요성을 제기해왔다.
군은 향후 공원을 중심으로 학술행사와 교육·체험 프로그램을 확대하고 국립국어사전박물관 건립 기반도 지속적으로 마련할 계획이다.
오태완 군수는 "의령한글공원은 대한민국 한글문화도시 의령의 새로운 출발을 알리는 상징적인 공간"이라며 "세 분 한글학자의 정신을 계승해 한글의 가치와 역사를 널리 알리고 의령만의 한글문화 자산을 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com