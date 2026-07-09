뉴욕 한복판서 만나는 한국 PC방…콘진원, 비즈니스 매칭도 병행

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 콘진원 등이 8월22일까지 뉴욕에서 K-PC방을 운영했다
- K-PC방에서 국내 게임 8종과 먹거리 제공하며 현지 기업과 비즈니스 협력을 논의했다
- 콘진원은 K-PC방을 발판으로 K-게임 북미 진출과 K-콘텐츠 경쟁력 확산을 추진했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원 뉴욕비즈니스센터가 뉴욕한국문화원과 함께 오는 8월 22일까지 뉴욕코리아센터 2층에서 한국 피시방을 재현한 'K-PC방'을 운영한다.
이 프로그램은 뉴욕한국문화원, 콘진원 뉴욕비즈니스센터, 한국관광공사 뉴욕지사 3개 기관이 공동 주최하는 여름 캠페인 '잇츠 타임 포 K-컬처 2026: 이스케이프 더 서머, 다이브 인투 코리아'의 세부 프로그램으로 마련됐다.
'K-PC방(Bang)'에는 컴퓨터 12대와 모바일 기기 6대가 설치돼 액션, 판타지, 공포, 타이쿤 등 다양한 장르의 게임 8종을 즐길 수 있다. 스마일게이트의 '크로스파이어', '에픽세븐', '카오스 제로 나이트메어'와 인디게임 플랫폼 스토브인디의 '지금 우리 학교는', '골목길: 귀흔', '폭풍의 메이드', '더 코마3', '서울역' 등이 서비스된다. 게임 이용객에게는 스마일게이트가 마련한 게임 굿즈가, 농심과 조성한 먹거리 존에서는 컵라면 등 간식이 제공된다.
지난 7일 열린 개막식에는 문화, 콘텐츠, 관광, 음식, 뷰티 등 업계 관계자 200여 명이 참석했다. 스마일게이트 성준호 대표를 비롯해 뉴욕 시장 직속 미디어·엔터테인먼트실(MOME), 뉴욕시 경제개발공사(NYC Economic Development Corporation), 뉴욕대 게임센터 및 게임디자인퓨처랩 관계자 등도 참석해 비즈니스 협력 가능성을 논의했다.
콘진원은 이번 사업을 계기로 현지 기업과 국내 게임 기업 간 비즈니스 매칭을 병행할 방침이다.
스마일게이트 이한범 대외정책실 이사는 "북미에서 긍정적인 성과를 내고 있는 K-게임을 피시방이라는 독특한 문화와 함께 소개할 수 있어 뜻깊다"라며 "앞으로도 뉴욕의 다양한 기관과 협력해 미국 현지 이용자들과 만날 기회를 더욱 확대하겠다"라고 말했다.
콘진원 뉴욕비즈니스센터 이양환 센터장은 "이번 K-PC방은 뉴욕에서 K-게임과 한국 피시방 문화 체험을 통해 K-콘텐츠의 경쟁력과 다양성을 알리는 사업"이라며 "국내 게임사의 성공적인 북미 진출을 돕고 뉴욕에서 지속적으로 기회를 만들어 나가는데 토대가 될 수 있기를 희망한다"라고 덧붙였다.
한편 'K-PC방(Bang)'은 다른 행사들과도 연계된다. 8월 1일부터 3일까지는 방탄소년단(BTS)의 뉴욕·뉴저지 공연과 연계한 'BTS 더 시티 뉴욕'과 팬 체험 공간 '아미 마당'이 운영되며, 8월 6일부터 21일까지는 '여름 납량 특집 심야 영화제'가 열린다.
fineview@newspim.com