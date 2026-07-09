김해시 '2026 TPO K-CLIP 김해' 개막…"관광 자원 국제 홍보"

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 9일 해외 청년 대상 K-CLIP 문화·관광 체험 프로그램을 개최했다
- 해외 청년 등 50여 명이 11일까지 김해·남해·통영을 순회하며 한국 문화와 관광을 체험했다
- 김해시는 이번 행사를 통해 관광자원 홍보와 국제 관광 네트워크 확대, TPO 총회 준비에 활용하겠다고 밝혔다
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국제 관광 네트워크 확대·운영 역량 점검
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 해외 청년 대상 문화·관광 체험 프로그램을 열고 지역 관광자원 홍보에 나섰다.
시는 글로벌도시관광진흥기구(TPO)와 공동으로 9일부터 11일까지 사흘간 김해 일원에서 '2026 TPO K-CLIP(Korean Culture & Language Immersion Program, 한국 문화·언어 체험 프로그램)'을 개최한다고 밝혔다.
K-CLIP은 TPO 회원도시 청년들이 한국을 방문해 문화와 관광을 체험하고 관광산업 관련 아이디어를 공유하는 프로그램이다. 이번 행사는 '제1회 경남 관광의 날'을 계기로 마련됐다. 김해를 시작으로 14일까지 남해군과 통영시를 순회하며 진행된다.
행사에는 해외 청년과 부산공유대학 학생 등 50여 명이 참가했다. 9일 김해영상미디어센터에서 열린 개막식에는 정영두 김해시장과 강다은 TPO 사무총장, 이동욱 한국관광공사 부울경지사장 등이 참석했다.
참가자들은 김해한옥체험관에 머물며 도자기 제작과 전통문화 체험을 하고 대성동고분군과 수로왕릉 등 가야 유적을 탐방한다.
국가별 참가자들이 팀을 구성해 김해 관광콘텐츠를 체험·분석하는 '글로벌 관광 아이디어 워크숍'도 진행된다. 참가자들은 지역 관광의 강점과 보완점을 도출하고 개선 방안을 제시할 예정이다.
시는 이번 프로그램을 통해 지역 관광자원을 해외에 알리고 국제 관광 네트워크를 확대하는 계기로 삼겠다는 입장이다. 시는 2027년 제13차 TPO 총회 개최를 앞두고 국제행사 운영 역량을 점검하는 의미도 있다고 설명했다.
정영두 김해시장은 "참가자들이 김해의 역사와 문화를 경험하는 계기가 되길 바란다"며 "향후 TPO 총회 준비에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
news2349@newspim.com