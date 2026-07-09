대교협, 2027학년도 수시 대학입학정보박람회 개최…전국 150개 대학 한자리에

AI 핵심 요약beta
- 대교협은 23일부터 25일까지 코엑스에서 2027학년도 수시 대학입학정보박람회를 개최했다
- 전국 150개 대학이 참여해 수시 전형·지원전략 1대1 상담과 모집요강·입학자료를 무료로 제공했다
- 대교협은 AI 챗봇·공통원서 안내 등 홍보관과 대입상담교사단 1대1 상담을 운영해 공정한 대입정보 제공을 강조했다
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대학별 1대1 상담·대입정보 제공
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국대학교육협의회는 오는 23일부터 25일까지 사흘간 서울 삼성동 코엑스 1층 A홀에서 '2027학년도 수시 대학입학정보박람회'를 연다고 9일 밝혔다.
이번 박람회에는 지역 거점 국·공립대학과 수도권 주요 대학 등 전국 150개 대학이 참여한다. 수험생과 학부모는 대학별 상담관에서 입학전문가에게 수시모집 전형과 지원 전략에 대한 맞춤형 상담을 받을 수 있다.
대교협은 2027학년도 수시모집에 대한 관심과 정보 수요가 커지고 있는 점을 고려해 이번 박람회를 마련했다. 2028학년도 대입제도 개편을 앞두고 있고 수시모집 선발 비중도 계속 높아지면서 학생과 학부모, 고교 교사의 상담 수요가 늘고 있다는 설명이다.
참가 대학별 상담관에서는 입학 관련 교수와 입학사정관, 교직원이 전년도 전형 결과와 대학별 입학전형 자료를 토대로 1대1 상담을 진행한다. 대학별 모집요강과 전형 안내자료도 무료로 제공된다.
대교협은 별도 홍보관도 운영한다. '대입정보 종합자료관'에서는 전국 대학의 대학·학과·전형정보와 전년도 입시결과를 검색할 수 있다. '대입정보포털 어디가 홍보관'에서는 대입정보포털 어디가와 인공지능 기반 대화형 챗봇 서비스, 표준 공통원서 접수 서비스 이용 방법을 안내한다.
대학알리미 홍보관과 한국대학스포츠협의회 홍보관, 한국보건의료정보관리교육평가원 홍보관도 마련된다. 체육특기자대입포털을 통한 종목별·전형별·인정대회별 검색 방법과 보건의료정보관리사 인증 학과·대학 정보도 확인할 수 있다.
지난해에 이어 대교협 대입상담교사단이 참여하는 '1대1 대입상담관'도 운영된다. 상담관은 박람회 기간 코엑스 3층 컨퍼런스룸에서 운영되며 사전 예약을 통해 무료로 이용할 수 있다.
현장 상담을 받지 못한 수험생은 박람회 이후에도 대교협 대입상담센터 전화상담과 온라인상담, 학생부종합전형상담을 이용할 수 있다.
박람회 입장 예약 방법은 대학입학정보박람회 홈페이지에서 확인할 수 있다. 운영 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지이며 입장은 오후 4시 30분에 마감된다. 입장료는 2000원이다.
이기정 대교협 회장은 "전국 150개 대학이 참가하는 박람회인 만큼 수험생들이 대학과 직접 소통하며 자신의 적성과 진로에 맞는 길을 찾아가는 소중한 기회가 되기를 바란다"며 "대교협은 공정하고 신뢰할 수 있는 대입 정보를 제공해 대입 준비 부담을 덜고 참가 대학들도 각자의 인재상에 맞는 우수한 학생들과 만날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.
jane94@newspim.com