[특징주] 데이타솔루션, 삼성SDS 공급계약에 이틀째 상한가

AI 핵심 요약beta
- 데이타솔루션이 9일 삼성SDS와 대규모 공급계약을 맺었다
- 이 소식에 데이타솔루션 주가가 이틀 연속 상한가를 기록했다
- 계약금액은 4381억여원으로 최근 매출의 422% 규모다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
최근 매출 대비 422.04%…2031년 말까지 공급
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 데이타솔루션이 삼성SDS와 대규모 공급계약을 체결했다는 소식에 2거래일 연속 상한가를 기록하고 있다.
한국거래소에 따르면 9일 오전 11시 9분 기준 코스닥시장에서 데이타솔루션은 전 거래일보다 1780원(29.97%) 오른 7720원에 거래되고 있다. 장중 저가는 6200원이며 거래량은 589만7321주를 기록 중이다.
이번 강세는 삼성SDS와 체결한 대규모 공급계약 공시가 재료로 작용한 것으로 풀이된다. 데이타솔루션은 지난 7일 삼성SDS와 'AI컴퓨팅자원 활용기반 강화 사업' 관련 GPU 서버 외 AI인프라 구축용 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약금액은 4381억4138만8000원으로 최근 매출액 대비 422.04% 규모다.
계약기간은 2026년 7월 7일부터 2031년 12월 31일까지다. 판매·공급지역은 삼성SDS 동탄데이터센터이며 주요 계약조건은 선급금 50%, 잔금 50%다. 회사는 외산 제품에 대한 판매 및 설치 방식으로 공급을 진행한다.
회사 측은 "이번 계약이 과학기술정보통신부 산하 정보통신산업진흥원이 주관하는 사업으로 클라우드 서비스 제공사(CSP) 파트너인 삼성SDS를 통해 정보통신산업진흥원에 물품을 공급하는 사업"이라고 설명했다.
dconnect@newspim.com