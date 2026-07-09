익산시립도서관, 여름방학 독서·체험 '24개 강좌' 마련

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 9일 초등생 여름방학 프로그램 24개를 운영했다
- 시립도서관 6곳서 독서교실과 문화교실을 진행했다
- 14일·16일부터 누리집 선착순 접수에 나섰다
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6개 도서관서 요리·댄스·역사·영어 등 체험형 교육 콘텐츠 확대
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 여름방학을 맞은 초등학생들이 독서와 다양한 체험을 함께 즐길 수 있도록 시립도서관 6개관에서 24개 프로그램을 운영한다고 9일 밝혔다.
이번 프로그램은 '여름방학 독서교실', '도담도담 어린이 문화교실', '도서관 문화학교' 등으로 구성되며 어린이들의 독서 습관 형성과 창의력 향상을 위한 맞춤형 강좌로 진행된다.
여름방학 독서교실은 국립어린이청소년도서관과 연계해 도서관별 특색 있는 주제로 운영된다.
영등도서관은 '너와 나를 잇는 다리, 다문화', 부송도서관은 '책 속에서 만난 챔피언', 유천도서관은 '그림책, 내 마음을 읽다', 마동도서관은 '반짝이는 여름, 별빛 인문학'을 주제로 오는 28일부터 31일까지 진행한다.
금마도서관은 '책으로 만나는 나의 이야기', 황등도서관은 '꿈꾸는 그림책 놀이터'를 주제로 7월 25일부터 8월 22일까지 독서교실을 운영한다. 우수 수료자에게는 국립어린이청소년도서관장상과 익산시장상이 수여될 예정이다.
이어 8월 4일부터 14일까지는 영등·부송·유천·금마·황등도서관에서 '도담도담 어린이 문화교실'이 열린다.
해당 프로그램은 냠냠 쿠킹 클래스, 아이돌 스타 댄스 교실, 만들면서 배우는 역사 놀이터, 열려라! 나의 썸머 공작소, 어메이징 잉글리시 등 13개 강좌로 운영된다.
마동도서관에서는 같은 기간 '도서관 문화학교'를 통해 어린이 대상 5개 강좌를 선보인다.
프로그램 신청은 익산시 통합도서관 누리집을 통해 가능하다. 영등·부송·유천·금마·황등도서관 프로그램은 오는 14일부터, 마동도서관 프로그램은 16일부터 선착순으로 접수한다.
lbs0964@newspim.com