덕성여대, 5개 권역 대학과 혁신지원사업 성과 공유…학생지원 체계 고도화 논의

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- 덕성여자대학교가 9일 2026 상반기 대학혁신지원사업 공동포럼 개최 사실을 알렸다.
- 5개 대학이 혁신지원 우수사례와 학생 중도탈락 예방·관리체계 등을 공유하며 고등교육 대응 방향을 논의했다.
- 참석 대학들은 향후 프로그램 공동 개발과 자원 공유 등 협력 확대와 하반기 계명대 주관 공동포럼 개최를 예고했다.
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중도탈락 예방·관리체계 집중 논의
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 덕성여자대학교는 2026 상반기 대학혁신지원사업 공동포럼을 열고 권역별 대학들과 혁신지원사업 성과를 공유했다고 9일 밝혔다.
덕성여대는 지난달 29일부터 30일까지 서울 마포구 호텔 나루 엠갤러리에서 '2026 상반기 대학 간 공유·협력 기반 대학 혁신 공동 포럼'을 개최했다.
이번 포럼은 대학혁신지원사업 우수사례와 성과를 나누고 대학들이 공통으로 마주한 과제에 대한 대응 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 포럼에는 수도권역 주관대학인 덕성여대를 비롯해 계명대 동의대 순천향대 조선대 등 권역별 5개 대학이 참여했다.
행사는 이용민 덕성여대 대학교육혁신원 부원장의 사회로 진행됐다. 원동환 덕성여대 DS-혁신사업단장의 개회와 참석자 소개에 이어 민재홍 총장의 환영사, 기념촬영, 대학별 주제 발표, 라운드 테이블 혁신 네트워킹이 이어졌다.
민 총장은 환영사에서 "이번 포럼은 단순히 사업 성과를 공유하는 자리를 넘어 우리 대학들이 마주한 공통의 과제와 미래 고등교육의 방향을 함께 논의하는 뜻깊은 자리"라며 "학령인구 감소와 AI·디지털 전환이라는 거대한 변화 속에서 대학은 교육과정, 학사구조, 학생지원체계, 성과관리체계를 전반적으로 고도화해야 한다"고 강조했다.
그는 또 "덕성여대, 계명대, 동의대, 순천향대, 조선대는 각 권역을 대표하는 대학으로서 지역의 경계를 넘어 공유·협력 체계를 꾸준히 이어오고 있다"며 "5개 대학 간 협력 네트워크가 앞으로도 더욱 단단해져 상생과 동반성장의 대학혁신 모범 사례로 자리매김하기를 기대한다"고 밝혔다.
포럼 첫날에는 '학생 중도탈락 예방 및 관리체계 고도화'를 주제로 대학별 사례 발표가 진행됐다. 계명대는 조기 알림을 넘어선 선제 대응 방안을 소개했고 동의대는 중도탈락 학생 예방·관리 계획을 발표했다.
순천향대는 맞춤형 학생 중도탈락 예방 관리체계를 공유했다. 조선대는 원스톱 학생상담센터를 중심으로 한 학생 지원 체계를 설명했다. 덕성여대는 중도탈락률 분석과 관리체계 구축을 주제로 학생지원 체계 고도화 방향을 제시했다.
둘째 날에는 포럼 참석자를 대상으로 '마음 밸런싱 프로그램'이 운영됐다. 이 프로그램은 대학혁신지원사업을 수행하는 과정에서 겪는 어려움을 나누고 학생지원 담당자로서의 소진을 점검하며 회복의 시간을 갖기 위해 마련됐다.
5개 대학은 앞으로도 프로그램 공동 개발과 참여, 인적·물적 자원 공유, 정보 교류, 공동 워크숍 및 세미나 개최 등을 통해 대학혁신지원사업 성과 확산에 협력할 계획이다.
다음 공동포럼은 2026년 하반기 계명대학교 주관으로 열린다.
jane94@newspim.com