이상현 2026 아이치-나고야 아시안게임 선수단장, 진천 국가대표선수촌 방문

AI 핵심 요약beta
- 이상현 선수단장이 7일 진천 선수촌을 방문해
- 아시안게임 선수단 운영·지원 방안을 논의했다.
- 지도자 간담회를 통해 훈련 애로사항을 청취하고
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=이상현 2026 아이치-나고야 아시안게임 대한민국 선수단장(대한사이클연맹 회장)이 진천 국가대표선수촌을 방문, 김택수 선수총장과 선수단 운영 방안을 논의했다.
이 단장은 지난 7일 충북 진천국가대표선수촌을 방문해 선수단 운영 현황을 점검하고, 성공적인 아시안게임 준비를 위한 현장 소통에 나섰다.
이상현 선수단장은 김택수 국가대표선수촌장과 만나 2026 아이치-나고야 아시안게임에서 대한민국 선수단이 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 선수단 운영 방향과 지원 방안, 선수들의 경기력 향상을 위한 협력 방안 등에 대해 폭넓은 의견을 나눴다.
이상현 선수단장은 "2026 아이치-나고야 아시안게임에서 대한민국 선수단이 최고의 성과를 거둘 수 있도록 선수들이 훈련에만 전념할 수 있는 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"며 "선수촌과 긴밀히 협력해 철저한 준비를 이어가겠다"고 밝혔다.
김택수 선수촌장은 "국가대표 선수들이 최고의 컨디션으로 아시안게임에 출전할 수 있도록 체계적인 훈련 지원과 선수 관리에 만전을 기하겠다"며 "선수단장과 지속적으로 소통하며 성공적인 대회가 될 수 있도록 적극 협력하겠다"고 말했다.
이어 마련된 각 종목 국가대표 지도자 80여 명과의 간담회에서는 선수단 운영과 훈련 과정에서의 애로사항 등 현장의 다양한 목소리를 직접 청취하는 시간을 가졌다. 참석한 지도자들은 선수들이 최고의 경기력을 발휘할 수 있는 환경 조성과 지원 체계 강화의 필요성에 대해 의견을 공유했으며, 성공적인 아시안게임을 위해 선수와 지도자, 지원 인력이 모두 한마음으로 힘을 모아 대한민국 선수단의 선전을 위해 긴밀히 협력해 나가기로 뜻을 모았다.
이상현 선수단장은 앞으로도 국가대표선수촌과 선수단 운영본부 간 긴밀한 협력 체계를 바탕으로 선수단 지원을 지속적으로 강화하며, 2026 아이치-나고야 아시안게임 준비에 박차를 가할 계획이다.
이상현 선수단장은 외조부인 고(故) 구태회 LS전선 명예회장(전 대한역도연맹 회장)과 부친인 이인정 회장(전 대한산악연맹 회장)의 뒤를 이어 한국 체육계 최초로 3대째 올림픽 종목단체장을 맡아 주목받고 있다. 현재 대한사이클연맹 회장을 비롯해 대한체육회 감사, 한국체육학회 부회장, 한국체육대학교 올림픽연구센터 고문 등을 맡고 있으며, 2022 항저우 아시안게임 대한민국 선수단 부단장과 2024 파리올림픽 대한민국 선수단 부단장을 역임한 데 이어 2026 아이치-나고야 아시안게임 대한민국 선수단장으로 선임돼 대한민국 체육 발전과 국제 스포츠 경쟁력 강화에 기여하고 있다.
iaspire@newspim.com