카카오뱅크, UN 'AI for Good'서 금융 AI 사례 발표

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크가 9일 제네바 UN 행사서 금융 AI 성과를 발표했다.
- 금융 특화 AI로 업무 통합해 효율과 전력 절감을 구현했다.
- 스미싱 탐지·입력 제어 기술도 공식 보고서에 포함됐다.
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스미싱 탐지·LLM 보안 기술도 글로벌 인정
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 카카오뱅크가 UN 주관 글로벌 행사에서 금융 AI 연구 성과를 공유하며 기술 경쟁력을 입증했다.
카카오뱅크는 UN 산하 국제전기통신연합(ITU)이 주관한 'AI for Good Global Summit 2026'에 초청받아 스위스 제네바에서 금융 AI 연구 사례를 발표했다고 9일 밝혔다.
이번 행사는 7일부터 10일까지 열리는 글로벌 AI 컨퍼런스로, 각국 정부와 기업, 학계 인사들이 참여해 지속가능하고 책임 있는 AI 활용 방안을 논의하는 자리다.
카카오뱅크는 'Innovate for Impact' 세션에서 우수 활용 사례로 선정돼 금융 AI 운영 효율성을 높이는 기술을 소개했다. 핵심은 여러 개의 대형 모델을 분산 운영하는 대신 하나의 금융 특화 AI 모델로 다양한 기능을 통합하는 방식이다.
이 모델은 정보 검색, 문서 분석, 이상 탐지 등 다양한 업무를 수행하도록 설계돼 GPU 사용량과 전력 소비를 줄이면서도 금융 데이터 이해도를 높였다. 이를 통해 인프라 부담을 낮추고 안정적인 서비스 운영이 가능하다는 점을 강조했다.
금융 AI 보안 기술도 주목을 받았다. AI 기반 스미싱 탐지 서비스와 대규모 언어모델을 겨냥한 공격을 차단하는 입력 제어 기술이 행사 공식 결과 보고서에 포함되며 활용성과 안정성을 동시에 인정받았다.
peterbreak22@newspim.com