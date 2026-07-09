현대해상, 맞춤형 간편보험 출시...암 병력 있어도 심뇌 보장 강화

AI 핵심 요약beta
- 현대해상이 9일 유병자 맞춤 신상품 내몸엔 맞춤간편건강보험을 출시했다.
- 질병별 병력 고지·무사고 기간을 세분화해 암·뇌심장·일반 유병자형으로 유형을 나눴다.
- 6대 고지 질병에서 간경화증을 제외하고 5대 질병 중심으로 가입 문턱을 낮췄다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대해상은 유병자 고객이 본인의 건강 상태와 병력에 맞춰 가입할 수 있는 신상품 '내몸엔(N)맞춤간편건강보험'을 출시했다고 9일 밝혔다.
기존 간편보험은 암과 뇌·심장질환 이력을 통합해 심사하는 경우가 많았다. 이 때문에 암 병력이 있는 고객은 암 보장뿐 아니라 뇌·심장질환 보장에 가입할 때도 상대적으로 높은 보험료를 부담하거나 보장한도가 제한되는 사례가 있었다. 뇌·심장질환 병력이 있는 고객도 암 보장 가입 시 비슷한 제약을 받았다.
현대해상은 이번 상품에 질병별 병력 고지 항목을 세분화하고 무사고 기간을 각각 반영하는 구조를 도입했다. 고객의 병력 특성에 따라 상품 유형을 암 유병자형, 뇌·심장 유병자형, 일반 유병자형으로 나눠 건강이 유지된 질병 영역에 대해서는 보다 높은 보장한도로 가입할 수 있도록 했다.
예를 들어 암 유병자형은 최근 5년 이내 암 치료 이력이 있더라도 뇌·심장질환에 대해서는 5년 이상 무사고인 고객을 대상으로 뇌·심장 보장한도를 확대한다. 반대로 뇌·심장 유병자형은 뇌·심장질환 병력이 있더라도 암 관련 무사고 기간이 충족되면 암 보장한도를 강화하는 방식이다.
가입 문턱도 낮췄다. 기존 간편보험의 6대 질병 고지 항목에서 간경화증을 제외하고 암, 협심증, 급성심근경색증, 심장판막질환, 뇌졸중증 등 5대 질병 중심으로 고지 항목을 구성했다.
현대해상 관계자는 "내몸엔(N)맞춤간편건강보험은 유병자 고객도 건강이 유지된 질병 영역에 대해서는 기존보다 높은 보장한도로 가입할 수 있도록 설계한 것이 가장 큰 특징"이라며 "앞으로도 고객의 건강 상태와 보장 수요를 세밀하게 반영한 맞춤형 상품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com