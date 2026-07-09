자이언트스텝, AI컨퍼런스 'Artistic Intelligence' 개최

AI 핵심 요약beta
- 자이언트스텝이 9일 자체 개발 AI OS 'TabTo'를 공개했다
- TabTo는 AI 크리에이터 협업·비용관리 등 지원하도록 설계됐다
- 자이언트스텝과 일본 WOW는 글로벌 시장 전략적 협업을 이어가기로 했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 및 리얼타임 콘텐츠 솔루션 기업 자이언트스텝이 자체 개발한 AI 크리에이티브 프로덕션 OS 'TabTo'를 공개했다고 9일 밝혔다.
회사에 따르면 지난 2일 개최한 AI 컨퍼런스에서 TabTo를 선보였다. 이 플랫폼은 AI 크리에이터의 노하우 전수 및 확장, 팀워크 효율화, 통합 비용 관리, AI 크리에이티브 역량의 자산화 등을 지원하도록 설계됐다.
자이언트스텝 관계자는 "TabTo는 내부 크리에이터들의 니즈를 반영해 효율적인 AI 활용을 위해 자체적으로 구축한 새로운 OS"라며 "실제 내부 크리에이터들의 긍정적인 호응을 얻고 있다"고 설명했다.
이번 컨퍼런스는 'Artistic Intelligence: AI 시대의 다름, 어떻게 만들 것인가'를 주제로 열렸다. 광고, 영화, 드라마 등 콘텐츠 제작 업계가 생성형 AI 시대에 대응하는 방안을 공유했다. 일본의 글로벌 비주얼디자인 스튜디오 WOW가 키노트 스피커로 참여해 AI 시대 크리에이티브 역량의 중요성을 글로벌 관점에서 제시했다.
자이언트스텝은 행사 참석자 및 일부 파트너사를 대상으로 TabTo에 대한 체험 기회를 제공한 뒤 순차적으로 크리에이티브 업계를 위한 서비스로 확장할 예정이다. 한편 자이언트스텝과 WOW는 향후 한국과 일본을 포함한 글로벌 시장에서 전략적 협업을 지속할 계획이다.
nylee54@newspim.com