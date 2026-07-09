KB증권, '궤도' 초청 임직원 대상 기후위기 ESG 특강 실시

AI 핵심 요약beta
- KB증권이 8일 임직원 대상 기후위기 ESG 특강을 진행했다고 9일 밝혔다다.
- 특강에서 기후변화 원인과 영향, 대응 방안을 사례 중심으로 설명하며 지속가능한 금융 역할을 함께 고민했다다.
- 궤도와 KB증권은 과학적 이해와 임직원 실천으로 ESG 문화를 확산해 지속가능한 미래를 만들겠다고 강조했다다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB증권은 전날 과학 커뮤니케이터 '궤도'를 초청해 기후위기에 대한 과학적 이해를 높이고 지속가능경영에 대한 임직원 공감대를 확산하기 위한 임직원 대상 ESG 특강을 진행했다고 9일 밝혔다.
KB증권에 따르면 이번 특강은 '기후 위기, 인류는 극복할 수 있을까?'를 주제로 진행됐다. 기후변화가 금융산업 전반에 영향을 미치는 주요 이슈로 부각되는 가운데, 임직원들이 기후위기를 과학적 관점에서 이해하고 지속가능한 금융의 역할을 함께 고민할 수 있도록 마련됐다.
특강에서는 ▲기후변화의 원인과 과학적 원리 ▲지구 평균기온 상승에 따른 영향 ▲기후위기 대응을 위한 효과적인 해결 방안 등을 사례 중심으로 살펴봤다. 이를 통해 임직원들은 기후위기 주요 쟁점을 과학적으로 이해하고, 지속가능한 미래를 위한 실천 방안을 함께 고민하는 시간을 가졌다.
'궤도'는 "기후위기는 불안과 두려움의 대상이 아니라, 과학적 사실을 바탕으로 이해하고 함께 해결해야 할 과제"라며 "과학기술의 발전과 사회 구성원 모두의 작은 실천이 모인다면 지속가능한 미래를 만들어 갈 수 있을 것"이라고 말했다.
노종갑 KB증권 경영관리그룹장은 "기후위기는 환경 문제를 넘어 우리 사회와 기업, 미래세대를 위해 모두가 함께 고민하고 대응해야 할 중요한 과제"라며 "ESG는 특정 부서나 활동에 국한된 것이 아니라 회사의 다양한 제도와 정책 전반에 연결되어 있는 만큼, 앞으로도 임직원들과 함께 ESG 문화를 확산하고 일상과 업무에서 지속가능한 가치를 만들어 나가겠다"고 전했다.
rkgml925@newspim.com