판타지오, 스페인 그라나다시와 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 판타지오가 9일 그라나다 글로벌과 협약했다
- 양측은 영상·문화·관광 등 공동사업을 추진한다
- 판타지오는 유럽 진출과 성장동력 확대에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 종합 엔터테인먼트 기업 판타지오가 스페인 그라나다시 산하 국제협력기관 그라나다 글로벌과 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.
이번 업무협약은 글로벌 콘텐츠 사업 경쟁력을 강화하고 유럽 지역 협력을 확대하기 위해 추진됐다. 양측은 영상 제작, 엔터테인먼트, 문화, 혁신, 관광, 투자 분야에서 공동 프로젝트를 추진하고 신규 사업 기회를 발굴해 나갈 계획이다.
그라나다 글로벌은 그라나다 시청을 비롯해 도의회, 상공회의소, 그라나다 대학교가 공동 설립한 국제협력 전문기관이다. 해당 기관은 해외 투자 유치와 글로벌 파트너십 구축, 지역 기업의 수출 지원 등을 추진하며 그라나다 지역의 국제 경쟁력 제고와 글로벌 교류 활성화를 제공하고 있다.
판타지오는 이번 협약을 계기로 유럽 시장 진출에 속도를 낼 계획이다. 이 회사는 영상 제작과 엔터테인먼트 사업 역량을 바탕으로 문화·관광 분야까지 사업 외연을 확장해 새로운 성장동력을 확보한다는 전략이다.
남궁견 판타지오 회장은 "이번 업무협약은 자사가 보유한 콘텐츠 제작 역량을 바탕으로 유럽 시장에서 새로운 사업 기회를 넓혀가는 발판이 될 것"이라며 "앞으로도 해외 주요 기관과의 협력을 지속하고 K-콘텐츠 기반의 글로벌 사업 경쟁력을 높여 안정적인 성장을 이어가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com